Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» ο άνδρας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στην επιχείρησή του στα Πατήσια, επί της οδού Πατησίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης, 27/5, ομάδα ατόμων εισήλθε στο κατάστημα και άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τραυματίζοντάς τον με μία σφαίρα σε κάθε μηρό.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες φέρεται να αφαίρεσαν από τον χώρο άγνωστο αριθμό κινητών τηλεφώνων αλλά και χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή με γκρι BMW που τους περίμενε έξω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με υλικό από κάμερα ασφαλείας, οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα, καπέλα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες.

Η καταδίωξη και οι συλλήψεις

Το όχημα εντοπίστηκε και καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις, με την πορεία του να καταλήγει σε σύγκρουση στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τριών επιβατών. Πρόκειται για έναν 30χρονο ελληνικής καταγωγής, έναν 27χρονο ομογενή και έναν 31χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι το 2022 στην Κηφισιά κατά επιχειρηματία.

Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο αυτοκίνητο κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές.

Με σιγαστήρα το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό εντοπίστηκε στην οδό Νιρβάνα, μέσα σε σακούλα σούπερ μάρκετ, και έφερε σιγαστήρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του αδελφού του θύματος στο Orange Press, οι δράστες επιχείρησαν να πυροβολήσουν τον αδελφό του στο κεφάλι.

«Ήμουν σπίτι, με παίρνουν τηλέφωνο, λέει μπήκαν μέσα δύο και πυροβολήσανε. Στα πόδια, δύο έριξαν στο κεφάλι και μόλις έπεσε κάτω του έριξαν στα πόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών

Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα (Videos)











