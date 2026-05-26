Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.

Αστυνομικοί της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων της UDEF μετέβησαν στο γραφείο, που βρίσκεται απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του PSOE στην οδό Ferraz, συνοδευόμενοι από την Ομάδα Τεχνικών Επεμβάσεων (GOIT), η οποία ειδικεύεται στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων και κρυφών σημείων πρόσβασης.

Κατά την επιθεώρηση του γραφείου, κατασχέθηκαν επίσης σκληροί δίσκοι, φάκελοι και διάφορα έγγραφα. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο βρέθηκαν κολιέ, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, βραχιόλια και πολλά ρολόγια, μερικά από τα οποία έφεραν επιγραφές. Η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού δήλωσε στους αξιωματικούς ότι τα κοσμήματα προέρχονταν από κληρονομιά που έλαβε η σύζυγος του Θαπατέρο.

Εκτός από τα κοσμήματα, η αστυνομία κατέσχεσε δύο σκληρούς δίσκους που αφαιρέθηκαν από έναν υπολογιστή και πολυάριθμους φακέλους που περιείχαν έγγραφα σχετικά με εταιρείες, συμβόλαια και τιμολόγια. Βρήκαν επίσης πολλά από τα ημερολόγια του πρώην πρωθυπουργού που καλύπτουν την περίοδο από το 2019 έως το 2025.

Η αστυνομία αναφέρει ότι δύο υπάλληλοι του γραφείου παρείχαν οικειοθελώς τους κωδικούς πρόσβασης για ηλεκτρονικές συσκευές. Η έρευνα οδήγησε επίσης στην κατάσχεση φακέλων που συνδέονται με εταιρείες που βρίσκονται υπό έρευνα για φερόμενες οικονομικές μεταφορές που συνδέονται με τον Θαπατέρο.

Μέχρι να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή του Εθνικού Δικαστηρίου Χοσέ Λουίς Καλαμά στις 2 Ιουνίου, ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο επικεντρώνεται στην προετοιμασία της υπεράσπισής του και θέλει ο ανακριτής να είναι ο πρώτος που θα ακούσει τις εξηγήσεις του.

Ο δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου Χοσέ Λουίς Καλαμά διέταξε τέσσερις έρευνες στις 19 Μαΐου και έδωσε εντολή στους αξιωματικούς του UDEF να κατασχέσουν τις συσκευές αποθήκευσης της Gertrudis Alcázar, προσωπικής γραμματέως του πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργού, η οποία βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενο σχέδιο αθέμιτης άσκησης επιρροής και άλλα σχετικά αδικήματα.

Θαπατέρο: «Όλη αυτή η υπόθεση είναι ένα είδος δίωξης»

Ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο υποστηρίζει ότι τα κοσμήματα που βρέθηκαν από την αστυνομία στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του αποτελούνται από αντικείμενα που κληρονόμησε από τη μητέρα του και την πεθερά του, και ότι υπήρχαν επίσης απροσδιόριστα δώρα.

Ο Θαπατέρο λέει ότι τα κοσμήματα φυλάσσονταν στο γραφείο του επειδή, αφού μετακόμισαν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα μετά την πώληση του σπιτιού τους, το ζευγάρι αποφάσισε να τα τοποθετήσει στο χρηματοκιβώτιο στο γραφείο της οδού Ferraz, καθώς δεν είχαν στην κατοικία τους.

Σύμφωνα με την προσωπική γραμματέα του Θαπατέρο το χρηματοκιβώτιο ανήκε στον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του και ορισμένα από τα κοσμήματα προέρχονταν από κληρονομιές και δώρα που έλαβε σε ταξίδια. Μεταξύ των αντικειμένων που βρέθηκαν ήταν ρολόγια, σκουλαρίκια και βραχιόλια με επιγραφές.

Η έρευνα στο σπίτι του Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ

Αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας βρήκαν συνολικά 286.070 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι του επιχειρηματία Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ, φίλου του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο, ο οποίος έχει αναγνωριστεί στη δικαστική έρευνα ως βιτρίνα. Τα χρήματα διανεμήθηκαν σε τσάντες, κουτιά και συρτάρια και ήταν ακόμη κρυμμένα σε μια τσάντα τουαλέτας και ένα καλοριφέρ. Επιπλέον, κατασχέθηκαν εννέα ρολόγια και δεκατέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, μετά τη σύλληψή του στο σπίτι του στην περιοχή Σαλαμάνκα της Μαδρίτης, σύμφωνα με την εντολή στην υπόθεση Plus Ultra. Αξιωματικοί της Κεντρικής Μονάδας για το Οικονομικό και Δημοσιονομικό Έγκλημα (UDEF) τόνισαν ότι η ανάπτυξη μονάδων ανιχνευτών σκύλων ήταν το κλειδί για τον εντοπισμό των κρυμμένων μετρητών σε διάφορα μέρη του ακινήτου.

Η αναφορά λέει, για παράδειγμα, ότι 4.550 ευρώ βρέθηκαν σε μια ταξιδιωτική τσάντα, 49.900 ευρώ σε μια χάρτινη σακούλα στο μπάνιο και άλλα 25.000 ευρώ σε μια πλαστική σακούλα, όλα σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Βρήκαν επίσης 10.000 ευρώ μέσα σε μια τσάντα του γκολφ, 30.000 ευρώ μέσα σε μια χάρτινη σακούλα, 5.270 ευρώ σε μια τσάντα προσωπικής υγιεινής και 50.000 ευρώ μέσα σε ένα καλοριφέρ.

Δίκτυο άσκησης επιρροής που συνδέεται με τη διάσωση μιας αεροπορικής εταιρείας της Βενεζουέλας

Ο δικαστής ερευνά τον Θαπατέρο σχετικά με την πιθανή εμπλοκή του σε ένα φερόμενο δίκτυο άσκησης επιρροής που συνδέεται με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τη χορήγηση βοήθειας ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την UDEF, ο Χούλιο Μαρτίνεθ φέρεται να ηγήθηκε μιας εταιρικής δομής από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός και η συνοδεία του ήταν οι κύριοι δικαιούχοι.

Ο Μαρτίνεθ έλαβε συνολικά 598.910,07 ευρώ από την αεροπορική εταιρεία της Βενεζουέλας μέσω τριών από τις εταιρείες του, οι οποίες δεν είχαν υπαλλήλους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ έλαβε 301.290,00 ευρώ από την Análisis Relevante, 141.772,71 ευρώ από την Voli Analítica και 155.847,36 ευρώ από την IOT Domotic.

Η πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια στην έκθεση της UDEF είναι ότι «και οι τρεις εταιρείες δεν είχαν μισθωτό προσωπικό ή εργολάβους κατά τα έτη κατά τα οποία έλαβαν τη βοήθεια».

Η Εθνική Αστυνομία εντόπισε δύο άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Μαρτίνεθ (Caleton και Summer Wind) οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν «ως ενδιάμεσες εταιρείες με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης μέρους της ροής κεφαλαίων από την Plus Ultra» στον κύκλο γύρω από τον φίλο του Θαπατέρο.

