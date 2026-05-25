Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

Διακαής πόθος φαίνεται ότι είναι για τον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη διαδοχή του Εργκίν Αταμάν – όταν ολοκληρωθεί το διαζύγιο μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν ως φαίνεται.

Δεν εξηγείται αλλιώς η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο tiktok με τον Σέρβο προπονητή να χαιρετά τον κόσμο στο ΟΑΚΑ, μουσική υπόκρουση το… καψουροτράγουδο του Αντώνη Ρέμου «Δεν τελειώσαμε».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δείχνει έτσι την προτίμησή του στον «πολυνίκη» και έμπειρο προπονητή, που έραψε 5 αστέρια Ευρωλίγκας με την ομάδα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν εδώ και μέρες ότι οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει επαφές, χωρίς ακόμα να έχει υπάρξει κάποιο σαφές μήνυμα για τις διαθέσεις του κ. Ομπράντοβιτς.

Το εάν και πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία… πάθους, θα φανεί σύντομα μάλλον…

