Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

Έντονο επεισόδιο είχαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του Τ-Center!

Λίγο πριν το τζάμπολ του τελικού της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού, με τον οποίον αντάλλαξαν ορισμένες… κουβέντες.

Στον καβγά συμμετέχει και ο Κώστας Καραπαπάς, ενώ εκτοξεύτηκε και ένα κασκόλ προς το πρόσωπο του Δημητριάδη.

Στα σόσιαλ μίντια κυκλοφορούν video και φωτογραφίες, που φανερώνουν ότι υπήρξε άγριος καβγάς και μάλιστα με… αποτελέσματα αρκετά… «αποκαλυπτικά» – η αλήθεια γυμνή, που λένε! Ο καβγάς φαίνεται να κράτησε αρκετά λεπτά της ώρας και κατά τη διάρκειά του, μόνο… «ολυμπιακό» πνεύμα δεν επικράτησε!

