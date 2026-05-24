Έτοιμος ο Πάνος Καμμένος για συνεργασία ξανά με τον Τσίπρα σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Μαζί με τα νέα κόμματα (από παλιούς και νέους πολιτικούς) εμφανίζονται και παλιοί αρχηγοί, έστω κι αν έχουν ξεμείνει από κόμματα και ψάχνουν ρόλους.

Όπως ο Πάνος Καμμένος που εμφανίστηκε στην ΕΡΤ να δηλώνει, έμμεσα πλην σαφώς, έτοιμος να συνδράμει σε μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας, λόγω απειλής από Τουρκία και να αποθεώνει την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Όπερ σημαίνει ότι έχει ακόμα θετική άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα και φυσικά γιατί να μην συνεργαστεί ξανά μαζί του – όπως συνάγεται εκ των συμφραζόμενων.

Ο Πάνος Καμμένος διατηρεί, όπως λέει, πολύ καλές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και υπενθυμίζοντας ότι όλες οι συμφωνίες που εφαρμόζονται σήμερα με το Ισραήλ, σε εξοπλισμούς και ενέργεια, υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της δικής τους κυβέρνησης.

Για το ενδεχόμενο κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας κάνει λόγο ο Πάνος Καμμένος, που διατηρεί όπως λέει πολύ καλές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα κ υπενθυμίζει οτι, όλες οι συμφωνίες που υλοποιούνται σήμερα με το Ισραήλ, στα εξοπλιστικά κ την ενέργεια, υπογράφηκαν επί κυβέρνησης Τσίπρα.… pic.twitter.com/3vEGXTZbR7 May 24, 2026

