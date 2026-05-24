search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 10:48

Πλακιάς σε Μπακογιάννη: Φανταστείτε τι θα έκανα και γω αν συναντούσα Καραμανλή και Τριαντόπουλο

24.05.2026 10:48
PLAKIAS_NIKOS

Αφορμή για τη δήλωση Κώστα Μπακογιάννη για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο βρήκε ο Νίκος Πλακιάς για να εκφράσει την οργή του σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών και την ατιμωρησία, όπως λένε οι συγγενείς, που υπάρχει για τους ενόχους.

Γράφει ο Νίκος Πλακιάς το X:   

«Άκουσα τι είπες @KBakoyannis για το τι θα συνέβαινε αν εσείς ή τα παιδιά σας συναντούσατε τον Γιωτόπουλο στο δρόμο σας. Φανταστείτε τι θα μπορούσα να κάνω εγώ αν συναντούσα τον @karamanlis_k ή τον @CTriantopoulos στον δρόμο μου. Ο Γιωτόπουλος έκανε 24 χρόνια φυλακή, οι δύο προαναφερθέντες ούτε μια μέρα».

Διαβάστε επίσης:

Το τριψήφιο, η Χίλαρι και ο Βενιζέλος

Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα – σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Νέα αιχμή Γεωργιάδη για Κοβέσι: «Και η ευρωβουλή απέρριψε αίτημά της – Η υπόθεση Niebler»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

akylas_main
LIFESTYLE

Akylas μετά τη Eurovision: «Έδωσα την ψυχή μου» – «Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο» (Video)

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι ξέρουμε και τι… μαντεύουμε από τους χρησμούς για το νέο κόμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

katseli-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα - σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:32
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

1 / 3