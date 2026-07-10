Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: «Φάρσα η δικογραφία», λέει η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων – Απολογούνται την Τρίτη (14/7)

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Δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στους δύο 42χρονου που συνελήφθησαν μετά από 16 χρόνια για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα.

Η Άννυ Παπαρρούσου, συνήγορος των δύο κατηγορουμένων χαρακτήρισε τη δικογραφία ανυπόστατη και απέδωσε τις διώξεις που ασκήθηκαν στους πελάτες της στην ανάγκη της κυβέρνησης να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της ενόψει των εκλογών.

«Πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Απ’ ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη, με βάση αυτά που διαβάζω, ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση»,είπε χαρακτηριστικά.

Η Άννυ Παπαρρούσου επέμεινε ότι η δικογραφία δεν είναι δεμένη κάνοντας λόγο για φάρσα. «Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μολονότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί», τόνισε η Αννυ Παπαρρούσου.

«Θα κλείσει επιτέλους το συλλογικό τραύμα», λέει ο δικηγόρος των οικογενειών

Από την πλευρά του ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων Θρασύβουλος Κονταξής είπε ότι αν η εμπλοκή των συλληφθέντων είναι θεμελιωμένη, θα κλείσει το συλλογικό τραύμα που άνοιξε η εμπρηστική επίθεση.

«Αν πράγματι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη η εμπλοκή των συγκεκριμένων ανθρώπων, θα είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τους τραυματίες και για τις οικογένειές τους. Θα κλείσει, επιτέλους, ένα συλλογικό τραύμα, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη, γιατί υπήρξε και μία προγενέστερη ποινική δίωξη, η οποία απέβη άκαρπη».

Ο κ. Κονταξής εξέφρασε παράλληλα την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση τα προηγούμενα χρόνια. «Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι ότι όλα αυτά τα 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί και ιδεολογικοί χώροι προσπάθησαν να εξαφανίσουν από την ιστορική μνήμη και να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν. Προφανώς ομοϊδεάτες των συλληφθέντων».

Απολογούνται την Τρίτη (14/7)

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Τρίτη (14/7) στον εισαγγελέα για να απολογηθούν. Ένταλμα έχει εκδοθεί και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Στην εμπρηστική επίθεση έχασαν τις ζωές τους η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

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