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10.07.2026 18:33

Αίγιο: Ο Μάρκο υποστηρίζει ότι ο Ολύμπιος κοιμόταν με μαχαίρι – Απόσπασμα από την ψυχιατρική διάγνωση της Μαρίας

10.07.2026 18:33
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Το σενάριο η Μαρία να σκότωσε τον γιο της και έπειτα να αυτοκτόνησε εξετάζουν οι αρχές στην υπόθεση του Λόγγου Αιγίου.

Ο σύντροφος της Μαρίας, Μάρκο, παραμένει προφυλακισμένος.  Η ομάδα πραγματογνωμόνων που έχει ορίσει υποστηρίζει ότι ο Ολύμπιος κοιμόταν με μαχαίρι στο κρεβάτι, γιατί φοβόταν ότι η Μαρία μπορεί να του επιτεθεί. Για τα τραύματα που έφερε η Μαρία στο πρόσωπο υποστήριξαν ότι ο Ολύμπιος στην προσπάθεια του να αμυνθεί, αφού τον μαχαίρωσε, τη χτύπησε.

Η ψυχιατρική διάγνωση της Μαρίας

Η Μαρία συνοδεία του Μάρκου είχε επισκεφτεί ψυχιατρική κλινική στο Ρίο στις 28 Μαΐου του 2026. Η ίδια είχε αναφέρει ότι είχε καταθλιπτική συμπτωματολογία όχι μανιακά επεισόδια. «Κατά τη λήψη του ιστορικού, η ασθενής ανέφερε έναρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας προ περίπου 2,5 ετών, εξαιτίας ενός χειρουργείου στην καρδιά. Ειδικότερα ανέφερε καταθλιπτική διάθεση, ψυχοκινητική επιβράδυνση, μειωμένη ενεργητικότητα, διαταραχές ύπνου και όρεξης χωρίς αναφερόμενη μεταβολή σωματικού βάρους, καθώς και περιστασιακές ευχές θανάτου. Επιπλέον ανέφερε μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ, με διακοπή μόνο για χρονικό διάστημα λίγων μηνών στο πλαίσιο της ανωτέρω χειρουργικής επέμβασης», ανέφερε 

Οι γιατροί της πρότειναν να νοσηλευτεί αλλά εκείνη δεν δέχθηκε. Της συνταγογράφησαν, επίσης, ήπια ηρεμιστικά. «Δεν διαπιστώθηκε ενεργός αυτοκτονικός ή/και ετεροκαταστροφικός ιδεασμός. Προτάθηκε νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική. Η ασθενής αρνήθηκε τη νοσηλεία και υπέγραψε σχετικό έντυπο. Παράλληλα ενημερώθηκαν οι οικείοι της και πέραν του συντρόφου της ασθενούς, τηλεφωνική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και προς τον γιο της. Προτείναμε ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών στερητικών συμπτωμάτων σε περίπτωση απότομης διακοπής του αλκοόλ, συνταγογραφήθηκε 1 BT Stedon 5 mg».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:28
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