Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία γυναίκα, που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρησμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στην Βρετανία.

Nέα ευρήματα που προέκυψαν από μία εμπεριστατωμένη έκθεση, την οποία συνέταξε το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, «δένουν», σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τους τρεις κατηγορούμενους με την υπόθεση της Μarfin.

Δεμένο το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη ΔΑΟΕ «ενεργοποίησε» τις εξελίξεις, κατονομάζοντας ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

Όπως υποστηρίζουν αρμόδια στελέχη της ΕΛΑΣ, το περιεχόμενο της έκθεσης παρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς τους παρουσιάζει «χωρίς τις κουκούλες».

Η υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης της 5ης Μαΐου 2010, άνοιξε ξανά πριν από έναν χρόνο. Με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η έρευνα ανατέθηκε στη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα ξεκίνησε από το μηδέν

Την υπόθεση χειρίστηκε από την αρχή το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα της υπηρεσίας, κ. Γκίζη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν νέες φωτογραφίες και βίντεο.

Το υλικό προερχόταν:

από τη διάρκεια της επίθεσης με βόμβες μολότοφ στην τράπεζα,

από τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση,

από την πορεία τους μετά τον εμπρησμό,

από σημεία κατά μήκος της διαδήλωσης, στην οποία είχαν εισχωρήσει τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία προέκυψαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόσωπα των τριών κατηγορουμένων.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε η ανακρίτρια και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Ποιοι είναι οι τρεις κατηγορούμενοι

Τα εντάλματα αφορούν δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών σήμερα, οι οποίοι ήταν 26 ετών όταν πυρπολήθηκε η τράπεζα, και μία γυναίκα ηλικίας 46 ετών, η οποία ήταν 30 ετών τη μοιραία ημέρα του Μαΐου του 2010.

Στελέχη της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι στο νέο υλικό οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίζονται με ακάλυπτα πρόσωπα.

Μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ΔΑΟΕ, κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες:

στα σπίτια όπου διέμεναν στην Κυψέλη και στα Άνω Λιόσια,

στα πατρικά τους σπίτια στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι,

στο πατρικό σπίτι της 46χρονης γυναίκας στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης

Άργος: Πήραν νέα 24ωρη προθεσμία οι αστυνομικοί για τις 13 σφαίρες στον 20χρονο – Εφιαλτικές αποκαλύψεις, θυελλώδεις αντιδράσεις

Βάγια Νέστορα: Τα τρία «αποτυπώματα» που οδήγησαν στις συλλήψεις – Το σπίτι, οι παρακολουθήσεις και το… γειτονικό σπίτι

Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο της ποδοσφαιρίστριας Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σε τροχαίο με απορριματοφόρο – Πώς συνέβη το δυστύχημα