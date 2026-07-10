Ασημένιο μετάλλιο για τον 17χρονο Παναγιώτη Σπύρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών παίδων στην Κολομβία (Video)

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Σημαντική επιτυχία για την ελληνική άρση βαρών πέτυχε ο 17χρονος Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αρασέ, στην κατηγορία των 71 κιλών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων που διεξάγεται στο Κάλι της Κολομβίας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, ο αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω ολοκλήρωσε ιδανικά και τις τρεις προσπάθειές του στο αρασέ, σηκώνοντας διαδοχικά 120, 124 και 127 κιλά. Η επίδοση των 127 κιλών τού χάρισε τη δεύτερη θέση στο βάθρο, με το χρυσό μετάλλιο να κρίνεται στο ένα κιλό υπέρ του Τούρκου Ουμούτ Κολέογλου.

Αμέσως μετά την τελευταία επιτυχημένη προσπάθειά του, o Παναγιώτης Σπύρου πανηγύρισε, έστειλε φιλιά προς την εξέδρα και έδειξε την ελληνική σημαία που είχε στο στήθος του.

Στο επολέ ζετέ (clean and jerk) ξεπέρασε επιτυχώς τα 145 κιλά στην πρώτη του προσπάθεια, ωστόσο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις επόμενες δύο στα 150 και 151 κιλά, με αποτέλεσμα να τερματίσει όγδοος στην κίνηση.

Με σύνολο 272 κιλά, ο Παναγιώτης Σπύρου κατέλαβε την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς.

Η νέα διεθνής επιτυχία του αναδεικνύει το ταλέντο και τις προοπτικές του νεαρού πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στις κορυφαίες διοργανώσεις της άρσης βαρών. Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών συνεχάρη τόσο τον ίδιο, όσο και τον προπονητή και πατέρα του, Χρήστο Σπύρου.

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