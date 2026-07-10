Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

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Τελειώνει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, αφού σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, οι ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου 2026.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων.

Οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδαίτερα αυξημένη.

Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Νέες ταυτότητες: Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

-Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, εδώ, με κωδικούς Taxisnet.

-Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

-Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

-Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

-Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

-Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

-Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ψηφιακή φωτογραφία: Μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής.

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το «Μητρώο Πολιτών» και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Παράβολα και επιστροφή παλιάς ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς.

Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής.

Η παράδοση της παλιάς, «μπλε» ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.

Νέα ταυτότητα: Τι θα ισχύει εάν δεν εκδοθεί

Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας, δεν επηρεάζει – τουλάχιστον προς το παρόν – τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026, δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Νέες ταυτότητες: Τα fake news σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα, μεταξύ άλλων, τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί, αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις.

Ακολουθούν τα fake news για τις νέες ταυτότητες και η απάντηση του υπουργείου:

-«Θα υπάρχει τσιπάκι γεωχωρικου εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε» – Δεν εμπεριέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών.

-«Θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα γιατί θα έχουν τον ΑΜΚΑ μας» – Ο ΑΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία.

–«Θα έχουν χωρίς τη θέληση μας την ομάδα αίματος μας» – Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν.

–«Θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη» – Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στυγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση τους δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιουδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος.

–«Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα» – Η ΕΕ διαθέτει την αυστηρότερη, σε παγκόσμιο επίπεδο, νομοθεσία για την προστασία τους και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληροί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

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