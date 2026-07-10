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10.07.2026 13:11

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η μακροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία Κοζάνης

10.07.2026 13:11
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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, προχωρά στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου Ξενία Κοζάνης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr, συνεχίζοντας με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων με αναπτυξιακό και τοπικό αποτύπωμα.

Το Ξενία Κοζάνης βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στην περιοχή «Σκρίκα», στον λόφο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προσφέροντας πανοραμική θέα προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ επιδιώκει την προσέλκυση επενδυτών που θα αναδείξουν το ακίνητο μέσα από ένα σύγχρονο σχέδιο αξιοποίησης, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ιστορική του ταυτότητα. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr, όπου απαιτείται η εγγραφή τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό και στη διαδικασία συμμετοχής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών έχει οριστεί η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Ο νέος διαγωνισμός αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης των εμβληματικών ακινήτων Ξενία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της ΕΤΑΔ να αναβιώνει και να αναδεικνύει ιστορικά ακίνητα σε σύγχρονους προορισμούς με μακροχρόνια αναπτυξιακή προοπτική, μέσα από διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την ΕΤΑΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

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