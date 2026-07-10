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10.07.2026 13:48

Ισπανία: Αυξάνεται ο φόρος αίματος από τη φωτιά στην Ανδαλουσία – Στους 12 οι νεκροί, το μοιραίο λάθος που τους παγίδευσε στις φλόγες

10.07.2026 13:48
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φωτο αρχείου/ΑΡ

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Τους 12 έφθασαν οι νεκροί από φωτιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, καθώς σύμφωνα με τους αξιωματούχους της περιοχής, οι άνθρωποι αυτοί παγιδεύτηκαν από λάθος στην πύρινη λαίλαπα.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Παρασκευή ότι η πυρκαγιά αυτή ήταν η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι αρκετά ακόμη άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στον αυτοκινητόδρομο N-340, στον δήμο Λος Γκαγιαρδός της επαρχίας Αλμερία. Οι ισχυροί άνεμοι εξαπλώσαν γρήγορα τις φλόγες στον γειτονικό δήμο Μπεδάρ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν αρκετά από τα θύματα παγιδευμένα μέσα σε οχήματα, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από έναν αγροτικό οικισμό, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Οι αρχές δήλωσαν ότι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης. Ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι 19 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την περιφερειακή εφημερίδα La Voz de Almeria, πρόκειται για τη φονικότερη πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της περιοχής, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ θανάτων από πυρκαγιά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Προεδρίας και Έκτακτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σάνζ, δήλωσε ότι ήταν «η πιο καταστροφική πυρκαγιά μέχρι σήμερα στην περιοχή μας» και χαρακτήρισε την κατάσταση ως «μια άνευ προηγουμένου τραγωδία». «Ο πόνος είναι τεράστιος. Η Ανδαλουσία πενθεί, και οι καρδιές μας είναι κοντά στην Αλμερία και σε όλους τους πληγέντες», δήλωσε.

Ο Σάνζ ανέφερε ότι τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά ταχεία εξάπλωση» της πυρκαγιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και σπίτια διάσπαρτα σε μια πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπεντάρ. Η πυρκαγιά θεωρείται ότι ξεκίνησε από ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, προτού εξαπλωθεί ραγδαία σε δασικές εκτάσεις.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι αρχές διέταξαν αρχικά την εκκένωση μέρους της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την ανησυχητική ταχύτητα των φλογών, αποφάσισαν να επιβάλουν πλήρη αποκλεισμό για την ασφάλεια των κατοίκων, μια απόφαση που κοινοποιήθηκε σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τη φωτιά.

Παρ’ όλα αυτά, μια ομάδα ανθρώπων προσπάθησε να διαφύγει με δική της πρωτοβουλία, ακολουθώντας την κοίτη ενός ξεραμένου ποταμού αντί της καθορισμένης διαδρομής εκκένωσης. «Η απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή, αναζητώντας τη δική τους διέξοδο μέσω της κοίτης του ξεραμένου ποταμού, αποδείχθηκε θανατηφόρα παγίδα για όσους έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Σάνζ.

Όλοι οι νεκροί θεωρείται ότι είναι ξένοι τουρίστες. Τέσσερα από τα θύματα βρέθηκαν καμένα πέρα από κάθε αναγνώριση μέσα σε ένα αυτοκίνητο με το τιμόνι στη δεξιά πλευρά, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ήταν Βρετανοί υπήκοοι. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν πεζοί. Φαίνεται ότι είχαν εγκαταλείψει τα οχήματά τους και είχαν ξεκινήσει να περπατούν αναζητώντας μια οδό διαφυγής, πριν παγιδευτούν και χάσουν τη ζωή τους.

Τραυματίες και πυρόπληκτοι

Έξι ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στη φωτιά, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα που υπέστη σοβαρά εγκαύματα και ένα άλλο άτομο που νοσηλεύτηκε λόγω εισπνοής καπνού. Άλλα τέσσερα άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου για ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Περίπου 50 πυρόπληκτοι φιλοξενούνται σε ένα τοπικό πολιτιστικό κέντρο, πρόσθεσαν οι αρχές.

Πάνω από 300 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 150 ειδικών από τη Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME) της Ισπανίας, καταπολεμούν τις φλόγες. Ο πυκνός καπνός ανάγκασε τις περιφερειακές αρχές κυκλοφορίας να κλείσουν δύο σημαντικούς αυτοκινητόδρομους στην περιοχή.

Οι έρευνες για την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς στην Αλμερία συνεχίζονται, αν και δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι πιθανόν πεσμένο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος να πυροδότησε αρχικά την ξηρή βλάστηση. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η Ισπανία σχεδίαζε να αναπτύξει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση αντιμετώπισης καλοκαιρινών πυρκαγιών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε «τεράστια θλίψη και απογοήτευση», πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν κινητοποιηθεί μαζί με την UME για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς και προέτρεψε τους κατοίκους να επιδείξουν προσοχή. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

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