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10.07.2026 14:50

Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη στον ηλικιωμένο που προκάλεσε φωτιά σε θάλαμο

10.07.2026 14:50
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Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα στον 76χρονο που προκάλεσε φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Η φωτιά ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτο ορόφου στο Σισμανόγλειο στις 04:53 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο 76χρονος, νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό.

Ο ηλικιωμένος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά και προσπάθησε να δικαιολογηθεί, λέγοντας ότι ένιωθε παραγκωνισμένος και ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με τον χώρο.

Η σύζυγος του υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα και ζήτησε να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι μια 90χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της – από ανακοπή καρδιάς – όταν ξέσπασε η φωτιά.

Η άτυχη γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, καθώς είχε κινητικά προβλήματα και χρειάστηκε να την μεταφέρουν από την κλινική. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

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