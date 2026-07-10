Φωτιά στην Οινούσσα Σερρών: Ειδοποίηση από το 112 για εκκένωση – Απειλούνται σπίτια

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Φωτιά ξέσπασε εκδηλώθηκε σε αγροταδασικη έκταση στην Οινούσσα Σερρών το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).
Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να εκκενώσουν ,προς Νέο Σούλι Σερρών.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Όπως αναφέρει το lionnews.gr, στο Νέο Σούλι η κινητοποίηση είναι άμεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση και η παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τις εστίες τους.
Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις, με το έργο της κατάσβεσης να εξελίσσεται σε μια δραματική μάχη με τον χρόνο, καθώς η φωτιά βρίσκεται λίγα μέτρα από τα πρώτα σπίτια στην Οινούσσα.
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