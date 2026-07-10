Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.
H φωτιά έκαιγε σε σημείο έξω από τον οικισμό, πάνω από την Εγνατία Οδό.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς κι ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
Λόγω της πυρκαγιάς, είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσής της.
Οι πυκνοί καπνοί όπως διακρίνεται σε βίντεο των Μακεδονικών Νέων ήταν ορατοί από τη δυτική είσοδο της πόλης.
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