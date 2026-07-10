search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 17:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 16:41

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

10.07.2026 16:41
fotia diabata thessaloniki – new
Photo: Mακεδονικά Νέα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

φωτιά έκαιγε σε σημείο έξω από τον οικισμό, πάνω από την Εγνατία Οδό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς κι ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Λόγω της πυρκαγιάς, είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσής της.

Οι πυκνοί καπνοί όπως διακρίνεται σε βίντεο των Μακεδονικών Νέων ήταν ορατοί από τη δυτική είσοδο της πόλης. 

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου, εστάλη μήνυμα από το 112

Marfin: Τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, «δένουν» τους συλληφθέντες

Τροχαίο με νεκρή 15χρονη στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANTHONY HOPKINS
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Νέα καριέρα στα 88 για τον Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως συνθέτης κλασικής μουσικής

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist

depression
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 490 έφηβοι με αυτοκτονική συμπεριφορά ζήτησαν υποστήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού: Η μαρτυρία του πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έβαλε τέλος στη ζωή της

xrisoxoidis kriti – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Marfin και υπόθεση Νέστορα: Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικάει

revolutionary_guards_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί στις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου - Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 17:16
ANTHONY HOPKINS
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Νέα καριέρα στα 88 για τον Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως συνθέτης κλασικής μουσικής

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist

depression
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 490 έφηβοι με αυτοκτονική συμπεριφορά ζήτησαν υποστήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού: Η μαρτυρία του πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έβαλε τέλος στη ζωή της

1 / 3