Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Αγιάσο Λέσβου.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν ειδοποίηση από το 112 να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει.

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