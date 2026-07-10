Βάγια Νέστορα: Τα τρία «αποτυπώματα» που οδήγησαν στις συλλήψεις – Το σπίτι, οι παρακολουθήσεις και το… γειτονικό σπίτι

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Το δρομολόγιο διαφυγής, οι παρακολουθήσεις στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και το DNA που φέρεται να βρέθηκε στην πυλωτή της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα η μητέρα της Βάγια Νέστορα, οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών.

Μετά από 9 ημέρες από το τριπλό χτύπημα της Θεσσαλονίκης η αντιτρομοκρατική κατάφερε να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στους ανθρώπους που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Έτσι, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου γνωστό αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης, που συμμετείχε στο συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης, και μιας 26χρονης κοπέλας, οι οποίοι φαίνεται να ήταν οι αναβάτες της μηχανής όπου έφτασε στην πυλωτή της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και τοποθέτησαν τα γκαζάκια.

Το τρίτο άτομο που συνελήφθη είναι ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου έσπευσαν μετά την επίθεσή τους να κρυφτούν ο 29χρονος και η 26χρονη.

Μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος άνδρας δεν φαίνεται να έχει καμία άλλη ανάμειξη εκτός του ότι παραχώρησε το σπίτι στο ζευγάρι της επίθεσης.

Οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και να βρουν και το τρίτο άτομο που συμμετείχε ως προπομπός στην επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, ενώ για τις άλλες δύο επιθέσεις στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη και του στελέχους της ΝΔ, Ζήσης Ιωακείμοβιτς οι Αρχές εκτιμούν ότι από πίσω βρίσκεται άλλη ομάδα.

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι 2 δράστες τα προηγούμενα 24ωρα είχαν ξεκινήσει να παρακολουθούν το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Οι κινήσεις τους αυτές προδόθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των ανδρών της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην περιοχή κατάφεραν να συνθέσουν και το δρομολόγιο διαφυγής του ζευγαριού από την πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα.

Το «επιχειρησιακό ζευγάρι» λίγα 24ωρα πριν από την τρομοκρατική επίθεση διέμενε στο σπίτι του 3ου συλληφθέντα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βρίσκεται σε απόσταση 150 μέτρων από την πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα.

Έτσι, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου βγήκαν από το διαμέρισμα, πραγματοποίησαν την επίθεσή τους και στη συνέχεια επέστρεψαν σε αυτό.

Αυτό ήταν και το πιο καθοριστικό στοιχείο που έφτασε στα χέρια των Αρχών για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Με λίγα λόγια η μικρή απόσταση του σπιτιού «καβάτζα» πρόδωσε τους δράστες.

Το σπίτι αυτό ανήκει στον 24χρονο που έχει συλληφθεί, ενώ σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν και έφοδο στο σπίτι της κοπέλας του που διαμένει στην οδό Σοφοκλέους.

Στη συνέχεια την προσήγαγαν προκειμένου να καταθέσει για τα όσα και αν γνωρίζει γύρω από τις δραστηριότητες του φίλου της και των άλλων δύο συλληφθέντων.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν ο 29χρονος που συμμετείχε στην επίθεση στο σπίτι της Νέστορα αλλά και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είχε παραχωρήσει το σπίτι στο ζευγάρι μετά τον εμπρησμό της 1ης Ιουλίου.

Η 26χρονη που στο παρελθόν είχε συλληφθεί και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης έφυγε για τα Χανιά όπου εκεί οι αστυνομικοί την εντόπισαν και της πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία με κακουργηματικό χαρακτήρα και συγκεκριμένα περιλαμβάνει κατηγορίες για χρήση εκρηκτικών, εμπρησμού και φθορά ξένης περιουσίας.

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