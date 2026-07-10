Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό του 2010, ένταλμα και για γυναίκα που ζει στη Βρετανία

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της αστυνομίας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στην τράπεζα Marfin στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα.

Η επίθεση είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και είχε ως αποτέλεσμα τονθάνατο τριών εργαζομένων. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς έχει μετοικίσει εδώ και έξι χρόνια στη Βρετανία. Η αστυνομία αναμένει τη σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συλληφθέντες είναι 42χρονοι, συνελήφθησαν στην Αθήνα και γνωστοί στις αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη ΔΑΟΕ «ενεργοποίησε» τις εξελίξεις, καθώς, λένε οι πληροφορίες, κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

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