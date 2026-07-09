Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

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Δύο μεγάλα φινάλε σειρών παρακολούθηδαν χθες (8/7) οι τηλεθεατές με τη «Γη της Ελιάς» να κλείνει οριστικά την πορεία της έπειτα από πέντε τηλεοπτικές σεζόν και το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» να ρίχνει αυλαία.
Ωστόσο, τον πρώτο λόγο στα νούμερα τηλεθέασης είχε και πάλι το «Σόι Σου», με την οικογενειακή κωμωδία του Alpha να σκαρφαλώνει στο εντυπωσιακό 26,4% στο δυναμικό κοινό.
Το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» έκανε φινάλε με 14,8%, ενώ το τελευταίο επεισόδιο της «Ελιάς» σημείωσε 12,2%. Ακολούθησε το Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη (10,1%).
Διαφοροποιημένη η εικόνα στο γενικό σύνολο, με τις δύο σειρές να «κονταροχτυπιούντα» στο 18,4% και 18% («Ελιά» και «Σπίτι» αντίστοιχα).
Πρωταγωνιστής και εδώ, βέβαια, ήταν το «Σόι Σου», που έφτασε το 24,6%. Ουραγός το Cash or Trash με 9,8%.
Το Σόι Σου – 26,4%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 14,8%
Η Γη της Ελιάς – 12,2%
Cash or Trash – 10,1%
Το Σόι Σου – 24,6%
Η Γη της Ελιάς – 18,4%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 18%
Cash or Trash – 9,8%
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