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09.07.2026 12:19

Το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα – Έφτασε στην εκκλησία με ασθενοφόρο η κόρη της Αφροδίτη, παρόντες Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης

09.07.2026 12:19
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Στην Κοζάνη  πραγματοποιείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη βρίσκεται και η κόρη της Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με εγκαύματα.

Παρόλο που οι γιατροί κρίνουν ότι δεν μπορεί να πάρει εξιτήριο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων στα πόδια που δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Κοζάνη για να παραστεί στην τελετή.

Στις 11 έφτασε στην εκκλησία ιδιαίτερα συγκινημένος ο Παναγιώτης Νέστορας προκειμένου να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του σύζυγο

Το παρών στην κηδεία δίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και πλήθος στελεχών της ΝΔ.

Ήδη έχει φτάσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Πέθανε με εγκληματικό τρόπο, καμία ανοχή», δήλωσε.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Τα στοιχεία της δωρεάς είναι: Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Η Βάγια Νέστορα υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (7/7), η Αφροδίτη Νέστορα στέλεχος της ΝΔ, η οποία είχε επίσης τραυματιστεί κατά την επίθεση, μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης σε κλινική πλαστικής χειρουργικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 12:21
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