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09.07.2026 10:41

Καταδίωξη στο Άργος: Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής περιμένουν οι Αρχές – Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος από τα πυρά των αστυνομικών

09.07.2026 10:41
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Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης περιμένουν οι Αρχές προκειμένου να έχουν πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα για τους πυροβολισμούς που δέχτηκε ο 20χρονος από αστυνομικούς, μετά από καταδίωξη στο Άργος.

Ο νεαρός έχει δεχτεί θραύσματα από δύο σφαίρες στο κεφάλι και είναι εγκεφαλικά νεκρός, ενώ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Οι δύο αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα από σημείο όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, ωστόσο στο σημείο όπου χτυπήθηκε ο νεαρός, υπάρχουν σημάδια από σφαίρες στο τοιχίο από το οποίο προσπάθησε να ξεφύγει.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή καθώς πήραν χθες προθεσμία. Παράλληλα, για το συμβάν έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

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