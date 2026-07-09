Νεκρή 90χρονη από τη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο – «Από στρώμα ξεκίνησε» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης, βρήκαν τον ύποπτο (Video)

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Έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή στην υπόθεση της φωτιάς που προκάλεσε πανικό στο Σισμανόγλειο εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από αναζητήσεις.

Τον μετέφεραν αρχικά στο Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και στη συνέχεια στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε τρία διαφορετικά σημεία μέχρι τον εντοπισμό του.

Από τις Αρχές θεωρείται ότι ο 74χρονος Έλληνας προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο.

Νεκρή μία 90χρονη

Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής.

Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α’ Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Παρότι οι φλόγες περιορίστηκαν γρήγορα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προήλθε από τον πυκνό καπνό που εξαπλώθηκε στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Οι μαρτυρίες των ασθενών κάνουν λόγο για σκηνές πανικού, καθώς πολλοί νοσηλευόμενοι κοιμούνταν, ενώ αρκετοί ήταν ηλικιωμένοι ή αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονταν να μετακινηθούν.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Γεωργιάδης: «Κινδύνεψαν ζωές»

O Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη στο Σισμανόγλειο, δήλωσε ότι «ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά, ο ασθενής δεν ήταν εκεί. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο. Όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο, γιατί θα μπορούσαν να είχαν εγκλωβιστεί εκεί και να είχαμε πολλά θύματα. Ευτυχώς τα συστήματα πυρόσβεσης λειτούργησαν άμεσα, ενώ θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου».

Όσον αφορά στη νεκρή 90χρονη, ο Α. Γεωργιάδης είπε ότι «μια κυρία που υπέστη ανακοπή και κατέληξε δεν σχετίζεται με το περιστατικό, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε».

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