Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ οι τραυματίες, νοσηλεύονται σε Θριάσιο και Αττικό – Οι τρεις διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση

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Οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί από την φωτιά στον Ασπρόπυργο από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι δύο εγκαυματίες νοσηλεύονται στο Θριάσιο, ενώ ο ένας, που φέρει πιο σοβαρά εγκαύματα, έχει μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ είναι σε εξέλιξη συννενοήσεις ώστε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ καθώς η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή.
Ο τελευταίος εγκαυματίας μάλιστα χρειάστηκε να απεγκώβιστεί από τους πυροσβέστες για να σωθεί.
Ακόμη, στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένα ακόμη άτομο, μη διασωληνωμένο, ενώ μια γυναίκα προσήλθε με εγκαύματα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Ενα άτομο ακόμη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, αλλά λίγο αργότερα έφυγε. Αλλοι δύο πήγαν από μόνοι τους επίσης προληπτικά και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και καίει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι της φωτιάς προηγήθηκε έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανυσηχία.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχηματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:
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