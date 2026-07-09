Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ οι τραυματίες, νοσηλεύονται σε Θριάσιο και Αττικό – Οι τρεις διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση

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Οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί από την φωτιά στον Ασπρόπυργο από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι δύο εγκαυματίες νοσηλεύονται στο Θριάσιο, ενώ ο ένας, που φέρει πιο σοβαρά εγκαύματα, έχει μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ είναι σε εξέλιξη συννενοήσεις ώστε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ καθώς η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο τελευταίος εγκαυματίας μάλιστα χρειάστηκε να απεγκώβιστεί από τους πυροσβέστες για να σωθεί.

Ακόμη, στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένα ακόμη άτομο, μη διασωληνωμένο, ενώ μια γυναίκα προσήλθε με εγκαύματα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Ενα άτομο ακόμη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, αλλά λίγο αργότερα έφυγε. Αλλοι δύο πήγαν από μόνοι τους επίσης προληπτικά και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και καίει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι της φωτιάς προηγήθηκε έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανυσηχία.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ασπροπύργου της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού #Μεγαρίδος_Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς #Άσπρόπυργο μέσω οδού #Αγίου_Γεωργίου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… July 9, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχηματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγια στον Ασπρόπυργο Αττικής και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες 20 οχηματα, 4 ειδικα οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ.

Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος.

Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

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