search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 10:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 09:52

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ οι τραυματίες, νοσηλεύονται σε Θριάσιο και Αττικό – Οι τρεις διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση

09.07.2026 09:52
fotia-aspropyrgos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί από την φωτιά στον Ασπρόπυργο από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι δύο εγκαυματίες νοσηλεύονται στο Θριάσιο, ενώ ο ένας, που φέρει πιο σοβαρά εγκαύματα, έχει μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ είναι σε εξέλιξη συννενοήσεις ώστε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ καθώς η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο τελευταίος εγκαυματίας μάλιστα χρειάστηκε να απεγκώβιστεί από τους πυροσβέστες για να σωθεί.

Ακόμη, στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένα ακόμη άτομο, μη διασωληνωμένο, ενώ μια γυναίκα προσήλθε με εγκαύματα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Ενα άτομο ακόμη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, αλλά λίγο αργότερα έφυγε. Αλλοι δύο πήγαν από μόνοι τους επίσης προληπτικά και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και καίει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι της φωτιάς προηγήθηκε έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανυσηχία.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχηματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

  • Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ.
  • Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος.
  • Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Διαβάστε επίσης

Νεκρή 90χρονη από τη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο – «Από στρώμα ξεκίνησε» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης, βρήκαν τον ύποπτο (Video)

Στην Τενερίφη 1,33, στην Ελλάδα 2 ευρώ – O… μαζοχισμός των ρεκόρ με τις τιμές της βενζίνης 

Φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Μήνυμα από το 112

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi1

MRB Τάσεις: Στο 29% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ, απώλειες για ΠΑΣΟΚ, ακρίβεια και διαφθορά κρίνουν τις εκλογές 

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τέλος στις περικοπές του νόμου «Κατρούγκαλου» – Ψηφίζεται τον Ιούλιο, πληρώνεται τον Αύγουστο

parking
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδύσσεια» το πάρκινγκ στην Αθήνα – Πανάκριβη μια θέση στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης

interpol-ilektroniki-apati-1
ΚΟΣΜΟΣ

Interpol: Kατάσχεση 300 εκατ. δολαρίων και 5.800 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση κατά της διαδικτυακής απάτης

kaiti-garbi-new
LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή για το πρόβλημα υγείας της – «Προσεύχομαι να περάσει σύντομα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει ο κανονισμός στα αεροπορικά ταξίδια: Αυτόματη αποζημίωση, δωρεάν διορθώσεις στο boarding pass, φθηνότερα εισιτήρια χωρίς χειραποσκευή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 10:23
kalpi1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB Τάσεις: Στο 29% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ, απώλειες για ΠΑΣΟΚ, ακρίβεια και διαφθορά κρίνουν τις εκλογές 

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τέλος στις περικοπές του νόμου «Κατρούγκαλου» – Ψηφίζεται τον Ιούλιο, πληρώνεται τον Αύγουστο

parking
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδύσσεια» το πάρκινγκ στην Αθήνα – Πανάκριβη μια θέση στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης

1 / 3