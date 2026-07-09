Εμμονή με τον Εμπαπέ έπαθε η Σελέστε Αμαρίγια: «Ο π@@@@@@ς γιος δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακά μας» (Video)

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Τον αφορισμό του Άντι Γουόρχολ περί των πέντε λεπτών δημοσιότητας φαίνεται ότι… αρμέγει η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια, η οποία, παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί από… το σύμπαν ολόκληρο για τη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Γάλλου σταρ Κιλιάν Εμπαπέ, συνεχίζει να καθυβρίζει τον κορυφαίο επιθετικό των bleus.

Αδιαφορώντας για την πάνδημη κατακραυγή και για τη δικαστική έρευνα σε βάρος της που ξεκίνησε στη Γαλλία, η Αμαρίγια συνέχισε τις επιθέσεις της σε βάρος του Εμπαπέ, λέγοντας από το βήμα της Γερουσίας ότι «όταν ο Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. ο τερματοφύλακας της Παραγουάης), ένας νεαρός ο οποίος πιθανότατα βρέθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, ο οποίος πιθανότατα για πρώτη φορά αντιμετώπιζε Ευρωπαίους, ο οποίος έπαιζε μπροστά σε όλο τον κόσμο, έδωσε το χέρι με όλη την ταπεινότητα ενός Παραγουανού και εκείνος ο πουτ@@@ς γιος (σ.σ. ο Εμπαπέ) αρνήθηκε να του δώσει το δικό του και του φώναξε στα μούτρα. Αυτό δεν είναι γαλλικό. Ένας Γάλλος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Η Γαλλία είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο Μοντεσκιέ, ο Βίκτορ Ουγκό, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

After facing backlash for a series of racist posts about Kylian Mbappé, Paraguayan Senator Celeste Amarilla doubled down during a speech before the Senate on Wednesday, calling the French captain a "son of a b****" while defending her comments. pic.twitter.com/QAhNWtMmOy — CBS News (@CBSNews) July 8, 2026

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η Αμαρίγια αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ, ωστόσο, η ίδια, απευθυνόμενη στη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η οποία ξεκίνησε τη δικαστική έρευνα, είπε πως «έχω να τους πω, βρείτε δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία», ενώ αδιαφόρησε και για την καταδίκη των δηλώσεών της από την ίδια της τη χώρα, λέγοντας ότι «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».

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