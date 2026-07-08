Μουντιάλ 2026: Στο σόου του ημιχρόνου του τελικού και ο Τζάστιν Μπίμπερ – Ποιοι θα ανέβουν στη σκηνή

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Ο Τζάστιν Μπίμπερ θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο σόου του ημιχρόνου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/7) η FIFA, σε μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο δημοφιλής Καναδός ποπ σταρ θα μοιραστεί την κορυφή του μουσικού θεάματος με τους ήδη ανακοινωμένους καλλιτέχνες Μαντόνα, Σακίρα και BTS.

Η παράσταση θα έχει διάρκεια 11 λεπτών και θα φιλοξενηθεί στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σηματοδοτώντας μια πρωτοφανή κίνηση για τη FIFA και τη διοργάνωση.

Ο ρόλος του Κρις Μάρτιν

Την επιμέλεια του μουσικού σόου θα έχει ο Κρις Μάρτιν, frontman των Coldplay, με τη FIFA να συνδέει το μεγάλο αθλητικό γεγονός με μια παγκόσμια πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα.

Στόχος της δράσης είναι η συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για κάθε εισιτήριο αγώνα του Μουντιάλ που πωλείται, ένα δολάριο διατίθεται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Στη σκηνή και χαρακτήρες από «Sesame Street» και «The Muppets»

Το σόου του ημιχρόνου αναμένεται να έχει και έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, καθώς στη σκηνή θα κάνουν την εμφάνισή τους αγαπημένοι χαρακτήρες από τις σειρές «Sesame Street» και «The Muppets».

Η παρουσία τους αναμένεται να προσθέσει μια ξεχωριστή νότα στο πρώτο μουσικό υπερθέαμα που θα φιλοξενηθεί σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Με το συγκεκριμένο σόου, η FIFA φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο γεγονός που θα συνδυάζει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την κοινωνική προσφορά.

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