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09.07.2026 00:06

ΑΕΛ: Νέα εποχή με Ζήση Στυλιανό στην ηγεσία της ΠΑΕ

09.07.2026 00:06
zisis stulianos

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Οριστική είναι πλέον η αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ, καθώς ο Αχιλλέας Νταβέλης αποχωρεί και τυπικά από τα διοικητικά της ΠΑΕ, με τον Ζήση Στυλιανό να αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου διοικητικού ηγέτη του συλλόγου.

Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η θεσσαλική ομάδα περνά και επίσημα στα χέρια του Ζήση Στυλιανού, εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος εποχής για τον Αχιλλέα Νταβέλη.

Παράλληλα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ΑΕΛ, η οποία τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις

Αυτό που απομένει πλέον είναι να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, ώστε να επιβεβαιωθεί και τυπικά η διοικητική αλλαγή στην ΠΑΕ.

Οι φίλαθλοι των «βυσσινί» αναμένουν με αγωνία να ακούσουν το πλάνο που θα παρουσιάσει ο νέος ιδιοκτήτης για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Στο επίκεντρο οι πρώτες κινήσεις

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις άμεσες κινήσεις που θα ακολουθήσουν σε διοικητικό, οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Το βασικό ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσει αν η ΑΕΛ θα επιδιώξει άμεσα την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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ΑΕΛ: Νέα εποχή με Ζήση Στυλιανό στην ηγεσία της ΠΑΕ

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