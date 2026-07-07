Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ – Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκρίνει την κατασκευή περισσότερων από 12 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη και φωνές εντός του Ισραήλ ζητούν να επεκταθούν τα σύνορά του εβραϊκού κράτους περαιτέρω στον Λίβανο, τη Συρία και πέρα από αυτήν, στην Κύπρο συντελείται ένας διαφορετικός εποικισμός, με νόμιμα μέσα και ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ειδικότερα, την περίοδο 2021-2025 Ισραηλινοί αγόρασαν 3.800 ακίνητα στην Κύπρο. Πλέον στη Μεγαλόνησο ζουν μόνιμα 12.000 ισραηλινές οικογένειες από 300 που ήταν το 2003, σημειώνοντας αύξηση 3.900% (δηλαδή έγιναν 40 φορές περισσότερες)». Οι περισσότερες έχουν εγκατασταθεί σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
Τον περασμένο μήνα το i24 News περιέγραψε την Κύπρο σαν καταφύγιο για τους ισραηλινούς και στρατηγικό πλεονέκτημα για το κράτος του Ισραήλ.
«Χτίζονται σιωνιστικά σχολεία – έτσι τα αποκαλούν – χτίζονται συναγωγές», προειδοποίησε το περασμένο καλοκαίρι ο ηγέτης της κυπριακής αντιπολίτευσης Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε ότι την πραγματικότητα χτίζουν «αποικίες» αν και δεν τις ονομάζουν έτσι, που είναι απρόσιτες για όποιον δεν είναι ισραηλινός.
Η εισροή είναι καθόλα σύννομη, ωστόσο έχει αυξήσει την επιρροή του Ισραήλ στην πολιτική ζωή της Κύπρου.
Μία εβδομάδα μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο άρχισαν να κυκλοφορούν μία σειρά από βίντεο που ενέπλεκαν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε σκάνδαλα. Πίσω από αυτά αποδείχθηκε ότι είναι η εταιρεία Black Cube, που έχει στενούς δεσμούς με τους IDF και τη Μοσάντ.
Το Ισραήλ την ίδια περίοδο έχει επεκτείνει με άλλα μέσα τον εποικισμό σε Δυτική Όχθη, Λίβανο και Συρία. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει τους υπερορθόδοξους εποίκους στη Δυτική Όχθη, αλλά αντιτίθεται σε ορισμένες από τις πιο ακραίες ομάδες στη Συρία. Στην Κύπρο ο εποικισμός γίνεται με νόμιμα μέσα και ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κράτους του Ισραήλ.
Ο αυξανόμενος ισραηλινός πληθυσμός του νησιού φέρνει στην κυπριακή κυβέρνηση αυξανόμενη ισραηλινή πίεση – κάτι που φάνηκε κατά την επίσκεψη του ισραηλινού υπουργού Διασποράς, Αμιχάι Τσίκλι, στη Λευκωσία πέρυσι, κατά την οποία κάλεσε την Λευκωσία να «καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό» και να ενισχύσει την προστασία ασφαλείας για τους Ισραηλινούς ομογενείς.
Διαβάστε επίσης
Μαρίν Λε Πεν: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Θα εκτίσει ένα έτος με βραχιολάκι, αβέβαιη η υποψηφιότητά της
Η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το… αγκαζέ με τον Ερντογάν (Photos – Video)
Δύο οι βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό – Ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος, 18 τραυματίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.