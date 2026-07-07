Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ – Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκρίνει την κατασκευή περισσότερων από 12 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη και φωνές εντός του Ισραήλ ζητούν να επεκταθούν τα σύνορά του εβραϊκού κράτους περαιτέρω στον Λίβανο, τη Συρία και πέρα ​​από αυτήν, στην Κύπρο συντελείται ένας διαφορετικός εποικισμός, με νόμιμα μέσα και ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ειδικότερα, την περίοδο 2021-2025 Ισραηλινοί αγόρασαν 3.800 ακίνητα στην Κύπρο. Πλέον στη Μεγαλόνησο ζουν μόνιμα 12.000 ισραηλινές οικογένειες από 300 που ήταν το 2003, σημειώνοντας αύξηση 3.900% (δηλαδή έγιναν 40 φορές περισσότερες)». Οι περισσότερες έχουν εγκατασταθεί σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Τον περασμένο μήνα το i24 News περιέγραψε την Κύπρο σαν καταφύγιο για τους ισραηλινούς και στρατηγικό πλεονέκτημα για το κράτος του Ισραήλ.

«Χτίζονται σιωνιστικά σχολεία – έτσι τα αποκαλούν – χτίζονται συναγωγές», προειδοποίησε το περασμένο καλοκαίρι ο ηγέτης της κυπριακής αντιπολίτευσης Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε ότι την πραγματικότητα χτίζουν «αποικίες» αν και δεν τις ονομάζουν έτσι, που είναι απρόσιτες για όποιον δεν είναι ισραηλινός.

Η εισροή είναι καθόλα σύννομη, ωστόσο έχει αυξήσει την επιρροή του Ισραήλ στην πολιτική ζωή της Κύπρου.

Μία εβδομάδα μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο άρχισαν να κυκλοφορούν μία σειρά από βίντεο που ενέπλεκαν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε σκάνδαλα. Πίσω από αυτά αποδείχθηκε ότι είναι η εταιρεία Black Cube, που έχει στενούς δεσμούς με τους IDF και τη Μοσάντ.

Το Ισραήλ την ίδια περίοδο έχει επεκτείνει με άλλα μέσα τον εποικισμό σε Δυτική Όχθη, Λίβανο και Συρία. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει τους υπερορθόδοξους εποίκους στη Δυτική Όχθη, αλλά αντιτίθεται σε ορισμένες από τις πιο ακραίες ομάδες στη Συρία. Στην Κύπρο ο εποικισμός γίνεται με νόμιμα μέσα και ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κράτους του Ισραήλ.

Ο αυξανόμενος ισραηλινός πληθυσμός του νησιού φέρνει στην κυπριακή κυβέρνηση αυξανόμενη ισραηλινή πίεση – κάτι που φάνηκε κατά την επίσκεψη του ισραηλινού υπουργού Διασποράς, Αμιχάι Τσίκλι, στη Λευκωσία πέρυσι, κατά την οποία κάλεσε την Λευκωσία να «καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό» και να ενισχύσει την προστασία ασφαλείας για τους Ισραηλινούς ομογενείς.

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