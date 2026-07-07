Ακτινογραφία Συντάξεων: Οι Κερδισμένοι του 2026, το Μπόνους των Μηνών και η «Βόμβα» των Ορίων Ηλικίας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε τροχιά σημαντικών ανακατατάξεων βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, με τους ασφαλισμένους που επιλέγουν να αποχωρήσουν εντός του 2026 να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Οι νέες συντάξεις παρουσιάζουν αυξήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν οφείλονται μόνο στα γενικά κυβερνητικά μέτρα, αλλά σε έναν έξυπνο μηχανισμό του συστήματος που «πριμοδοτεί» όσους παραμένουν στην εργασία έστω και για λίγους μήνες παραπάνω μέσα στο ίδιο έτος.

Το «Μυστικό» των Μηνών και τα Υψηλότερα Ποσοστά Αναπλήρωσης

Η μεγάλη ανατροπή στον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων κρύβεται στη χρονική στιγμή της αίτησης συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, ο μηχανισμός δεν ανταμείβει απλώς τα επιπλέον έτη ασφάλισης, αλλά προσφέρει σαφές πλεονέκτημα σε όσους καθυστερούν την έξοδο κατά μερικούς μήνες εντός του 2026.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που καταθέτει αίτηση τον Δεκέμβριο με συμπληρωμένα 36 έτη ασφάλισης θα δει το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής του σύνταξης να σκαρφαλώνει κοντά στο 40%, κερδίζοντας περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με κάποιον που αποχώρησε τον Ιανουάριο με 35 έτη. Αυτή η διαφορά μεταφράζεται σε άμεση μηνιαία αύξηση στην τσέπη. Αναλόγως, στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η παραμονή στην εργασία μέχρι το τέλος του έτους —που οδηγεί στη συμπλήρωση 38 ή 40 ετών ασφάλισης— επιφέρει αυξήσεις που κυμαίνονται από 55 έως και 65 ευρώ τον μήνα, σε σύγκριση με τις αιτήσεις των πρώτων μηνών του έτους.

Ποιοι Κλειδώνουν Έξοδο Πριν από τα 62

Παρά το γενικό κανόνα των 62 ετών για μειωμένη και των 67 για πλήρη σύνταξη, το 2026 ανοίγει παράθυρο άμεσης εξόδου για περίπου 25 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων. Στο Δημόσιο, οι γονείς ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2011 ή το 2012 και έπιασαν τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια (52 ή 55 ετών) μέχρι το 2018, μπορούν πλέον να αποχωρήσουν με πλήρεις αποδοχές σε ηλικίες που ξεκινούν από τα 58,5 έως τα 61 έτη.

Παράλληλα, οι τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010 διατηρούν το προνόμιο να βγουν στη σύνταξη οποτεδήποτε, χωρίς κανένα ηλικιακό περιορισμό, ενώ ειδικές προβλέψεις για έξοδο πριν από τα 62 ισχύουν και για όσους έχουν ένσημα στα βαρέα και ανθυγιεινά των ΟΤΑ.

Η Σύνδεση με το Προσδόκιμο Ζωής και ο Ορίζοντας του 2030

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους αφορά το πότε θα αυξηθούν ξανά τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Από το 2021, ο νόμος προβλέπει επανεξέταση των ορίων ανά τριετία με βάση το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών.

Τα νέα από αυτό το μέτωπο προσφέρουν μια προσωρινή «ανάσα». Επειδή το προσδόκιμο ζωής δεν σημείωσε αισθητή άνοδο μετά την πανδημία, τα όρια παρέμειναν «παγωμένα» το 2024, ενώ οι διαρροές και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ούτε στην επόμενη κρίσιμη αξιολόγηση του 2027. Ωστόσο, η σταθερότητα αυτή έχει ημερομηνία λήξης. Οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι το 2030 αποτελεί το έτος-ορόσημο, όπου η άνοδος του προσδόκιμου ζωής αναμένεται να ενεργοποιήσει τον αυτόματο μηχανισμό, οδηγώντας σε νέα αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των επόμενων γενεών.

Διαβάστε επίσης

Παράνομη η επιβολή χρέωσης 0,80 ευρώ από την Alpha Bank – Επιβλήθηκε πρόστιμο και καλείται να επιστρέψει το ποσό στους καταναλωτές

Η «Βόμβα» του Εσωτερικού Δανεισμού: Η Μαγική Εικόνα των Πλεονασμάτων και το Ρίσκο για τα Ταμεία

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως 2.500 ευρώ και τι πρέπει να προσέξουν στις αιτήσεις