Παράνομη η επιβολή χρέωσης 0,80 ευρώ από την Alpha Bank – Επιβλήθηκε πρόστιμο και καλείται να επιστρέψει το ποσό στους καταναλωτές

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμό 183/2026 απόφαση, έκρινε παράνομη την επιβολή χρέωσης 0,80 ευρώ από την ALPHA BANK σε όσους διατηρούν στην τράπεζα καταθετικούς λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλό Τρεχούμενο».

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ALPHA BANK και το Πολυμελές Πρωτοδικείο την κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή. Η ALPHA BANK υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 0,80 ευρώ.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα στους καταναλωτές ήταν παραπλανητική, καθώς δημιουργούταν η εντύπωση ότι πληρώνοντας 0,80 ευρώ θα είναι σε θέση να διενεργούν πρόσθετες δωρεάν συναλλαγές, αλλά αυτές προσφέρονταν ήδη χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, η ALPHA BANK, με επιστολές που απέστειλε τον προηγούμενο χρόνο στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων, επικαλούμενη την ιδιότητά τους ως λογαριασμών πληρωμών, γνωστοποιούσε ότι θα προσθέσει στους παραπάνω λογαριασμούς το λεγόμενο πακέτο συναλλαγών my Alpha Benefit Base με επιβάρυνση 0,80 ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα αν θα κάνουν χρήση των υποτιθέμενων προνομίων. Συγχρόνως, έθετε στους καταναλωτές μία δίμηνη προθεσμία, να εναντιωθούν στην επιστολή της, ώστε να μην ισχύσουν η χρέωση και τα «προνόμια».

Ανάμεσα στιε συναλλαγές που εμφανίζονταν ως προνόμια ήταν πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, τη μεταφορά χρημάτων έως 500 EUR ημερησίως μέσω IRIS Payments, η φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού κ.ά.

Καταχρηστική και ανίσχυρη η χρέωση

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης κατά την εισαγωγή της χρέωσης αυτής. Συνακόλουθα, ο όρος που προβλέπει τη χρέωση αυτή είναι καταχρηστικός και ανίσχυρος. Υποχρεώνει επομένως, την τράπεζα να παύσει να χρεώνει τους καταναλωτές με την παραπάνω μηνιαία επιβάρυνση.

Ποινή 40.000 στην Alpha Bank

Όπως και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η απόφαση κηρύσσεται από το Δικαστήριο προσωρινά εκτελεστή. Το Δικαστήριο επιβάλλει σε βάρος της τράπεζας και χρηματική ποινή 40.000 ευρώ. Είναι δε επόμενο ότι εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η ALPHA BANK οφείλει να αντιλογήσει τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν στους καταναλωτές εξαιτίας της παραπάνω παράνομης μεθόδευσης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ανωτέρω πακέτο της Alpha Bank παρείχε μόλις τη δυνατότητα ενός εισερχόμενου και ενός εξερχόμενου εμβάσματος (που αν επιτρεπόταν η χρέωσή του αυτή δεν θα υπερέβαινε το ποσό των 0,50 ευρώ), τη στιγμή που στην αγορά προσφέρονται με την ίδια μηνιαία επιβάρυνση πακέτα υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τη δυνατότητα για 50 αντίστοιχες συναλλαγές.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι οι τράπεζες συστηματικά τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζοντας τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών ως λογαριασμούς πληρωμών, επιδιώκουν, με παραπλανητικές και αδιαφανείς μάλιστα μεθόδους, να επιβάλλουν πακέτα υπηρεσιών, και όπως αποδεικνύεται στην προκείμενη περίπτωση προσχηματικά, για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σκοπό να πλήξουν σε τελική ανάλυση τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η παραπάνω είναι η δεύτερη δικαστική απόφαση που εκδίδεται για το ίδιο θέμα, καθώς είχε προηγηθεί πριν δύο μήνες η με αριθμό 128/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απαγόρευε την ίδια πρακτική στην Εθνική Τράπεζα.

H ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει ότι θα συνεχίσει με αφοσίωση και συνέπεια τον δικαστικό της αγώνα για την απαγόρευση γενικά της πρακτικής των τραπεζών να επιβάλλουν, δια της αδράνειας των καταναλωτών, τόσο σημαντικές αλλαγές στις συμβάσεις τους, αλλά και για την απαγόρευση πολλών άλλων καταχρηστικών πρακτικών και χρεώσεων.

Καλεί , ακόμα, τις αρμόδιες αρχές, και ιδίως την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, να ασκήσουν επιτέλους τις ελεγκτικές και κυρωτικές τους αρμοδιότητες και να μην συμπεριφέρονται ως αδιάφοροι παρατηρητές.

Η H ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές που έχουν επιβαρυνθεί με τη χρέωση των 0,80 ευρώ, να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους για τον αντιλογισμό της παράνομης χρέωσης, να αντιδράσουν αποστέλλοντας το υπόδειγμα καταγγελίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ και να μας απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση.

Tι υποστηρίζει η τράπεζα

Από την πλευρά της η ALPHA BANK υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ των συμβατικών σχέσεων των πελατών που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το myAlpha Benefit Base, ούτε αμφισβητεί τη δυνατότητα παροχής του συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της Τράπεζας.

Παράλληλα, η απόφαση περιλαμβάνει κρίσεις που αφορούν την επάρκεια επιμέρους στοιχείων της έγγραφης ενημέρωσης που παρασχέθηκε προς τους πελάτες. Αυτό θα αντιμετωπιστεί, στις περιπτώσεις που απαιτείται, με αναθεωρημένη, συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες, σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης.

Στο ίδιο πλαίσιο και μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κύκλου ενημέρωσης, η Alpha Bank έχει ήδη παύσει την εφαρμογή της μηνιαίας χρέωσης για το myAlpha Benefit Base για όσους πελάτες είχαν λάβει την έγγραφη ενημέρωση που αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης.

Η Alpha Bank είναι δεσμευμένη στο να προσφέρει στους πελάτες της προγράμματα συναλλαγών με πραγματική αξία, με σαφή και πλήρη ενημέρωση που επιτρέπει στον κάθε πελάτη να απολαμβάνει ένα σύγχρονο πακέτο υπηρεσιών και να αποφασίζει με πλήρη επίγνωση».

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