Νέα αποχώρηση από το κόμμα της Καρυστιανού: «Έπεσε στα μάτια μου», λέει ο Όθων Ιακωβίδης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο συγγραφέας και ακτιβιστής Όθων Ιακωβίδης ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το κόμμα μετά την αποκάλυψη ότι η Μαρία Καρυστιανού αγόρασε ακίνητο από fund. «Σαν πολιτικός ακτιβιστής έτρεχα τόσα χρόνια στα δικαστήρια για να σαμποτάρουμε την απώλεια σπιτιών των αδυνατούντων πολιτών. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κυρία Καρυστιανού αγόρασε ένα διαμερισματάκι από πλειστηριασμό Ήταν ένα σημείο που δεν ήταν γνωστό και καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της συμμετοχής μου στο κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.«Την επέλεξα από τη στάση που έδειξε απέναντι σε αυτή συμμορία που κυβερνάει τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο Όθων Ιακοβίδης τόνισε ότι έπεσε στα μάτια του μετά τις αποκαλύψεις, παραδέχθηκε, όμως, ότι υπήρχαν και οργανωτικά προβλήματα. «Υπάρχει μία τάση που θέλει να γίνει ένα προσωποπαγές κόμμα αντί για παλλαϊκό κίνημα, όπως ξεκίνησε.»

Ο συγγραφέας υποστηριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού έγινε εκφράστρια των ηττημένων Ελλήνων αλλά ότι το κόμμα της δεν προχωρά στη σωστή κατεύθυνση. «Πήγα σε ένα κόμμα υπό διαμόρφωση με την προοπτική ότι θα αποτελέσει φωνή της βάσης και η Καρυστιανού θα εκτελέσει τη λαϊκή βούληση».

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