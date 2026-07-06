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06.07.2026 16:41

Νέα αποχώρηση από το κόμμα της Καρυστιανού: «Έπεσε στα μάτια μου», λέει ο Όθων Ιακωβίδης

06.07.2026 16:41
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Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού

Ο συγγραφέας και ακτιβιστής Όθων Ιακωβίδης ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το κόμμα μετά την αποκάλυψη ότι η Μαρία Καρυστιανού αγόρασε ακίνητο από fund. «Σαν πολιτικός ακτιβιστής έτρεχα τόσα χρόνια στα δικαστήρια για να σαμποτάρουμε την απώλεια σπιτιών των αδυνατούντων πολιτών. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κυρία Καρυστιανού αγόρασε ένα διαμερισματάκι από πλειστηριασμό Ήταν ένα σημείο που δεν ήταν γνωστό και καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της συμμετοχής μου στο κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.«Την επέλεξα από τη στάση που έδειξε απέναντι σε αυτή συμμορία που κυβερνάει τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο Όθων Ιακοβίδης τόνισε ότι έπεσε στα μάτια του μετά τις αποκαλύψεις, παραδέχθηκε, όμως, ότι υπήρχαν και οργανωτικά προβλήματα. «Υπάρχει μία τάση που θέλει να γίνει ένα προσωποπαγές κόμμα αντί για παλλαϊκό κίνημα, όπως ξεκίνησε.» 

Ο συγγραφέας υποστηριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού έγινε εκφράστρια των ηττημένων Ελλήνων αλλά ότι το κόμμα της δεν προχωρά στη σωστή κατεύθυνση. «Πήγα σε ένα κόμμα υπό διαμόρφωση με την προοπτική ότι θα αποτελέσει φωνή της βάσης και η Καρυστιανού θα εκτελέσει τη λαϊκή βούληση».

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