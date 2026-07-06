Υποκλοπές: Ο Σαμαράς στον Άρειο Πάγο – Ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Νέα εξέλιξη με την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο Α. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά στην αίτησή του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.

Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.

Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ

Την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής μου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, από το βήμα της Βουλής και αναφερόμενος στην αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, για το τριψήφιο τηλέφωνο που θα χτυπήσει στις 3 το πρωί, ο Α. Σαμαράς διερωτήθηκε αν «χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία ενόπλων δυνάμεων και εμένα; Τι έκανε;».

Επίσης, διερωτήθηκε πώς γίνεται τέσσερις ιδιώτες να παρακολουθούν τους πάντες, πώς επελέγησαν οι στόχοι και αν το υλικό των υποκλοπών μπορεί να βρίσκεται σε ξένα χέρια, ενώ τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη όταν δεν υπάρχει πλήρης διερεύνηση» της υπόθεσης των υποκλοπών.

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