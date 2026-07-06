Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από βρετανικά καταδιωκτικά κατά τη διάρκεια άσκησης του ΝΑΤΟ

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Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε την Πέμπτη από δύο βρετανικά καταδιωκτικά αφού έριξε σειρά από ηχοσημαδούρες κοντά στο αεροπλανοφόρο Prince of Wales που βρισκόταν σε νατοϊκή αποστολή στην Θάλασσα της Νορβηγίας, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
«Την ώρα που επιχειρούσε στην Θάλασσα της Νορβηγίας στο πλαίσιο της επιχείρησης Firecrest, το βρετανικό αεροναυτικό συγκρότημα (που περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Prince of Wales, πολλά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη) προσεγγίστηκε επανειλημμένως από ένα ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας Bear-F», δηλώνει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Αμυνας.
Το Bear-F είναι ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας και ανθυποβρυχιακού πολέμου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου όταν το βρετανικό αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε αποστολή αποτροπής του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό.
Το ρωσικό αεροσκάφος «πέρασε σε χαμηλό ύψος και αναίτια κοντά στο αεροπλανοφόρο Prince of Wales και έριξε πολλές ηχοσημαδούρες σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροπλανοφόρο», αναφέρει στην ανακοίνωση ο εκπρόσωπος που χαρακτηρίζει τις κινήσεις αυτές «επικίνδυνες και μη επαγγελματικές».
Οι ηχοσημαδούρες είναι sonar που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση υποβρυχίων.
Κατά συνέπεια, το ρωσικό αεροσκάφος «αναχαιτίστηκε και συνοδεύτηκε από δύο βρετανικά F-35 (…) μέχρι να εγκαταλείψει την ζώνη».
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