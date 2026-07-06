Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από βρετανικά καταδιωκτικά κατά τη διάρκεια άσκησης του ΝΑΤΟ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε την Πέμπτη από δύο βρετανικά καταδιωκτικά αφού έριξε σειρά από ηχοσημαδούρες κοντά στο αεροπλανοφόρο Prince of Wales που βρισκόταν σε νατοϊκή αποστολή στην Θάλασσα της Νορβηγίας, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Την ώρα που επιχειρούσε στην Θάλασσα της Νορβηγίας στο πλαίσιο της επιχείρησης Firecrest, το βρετανικό αεροναυτικό συγκρότημα (που περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Prince of Wales, πολλά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη) προσεγγίστηκε επανειλημμένως από ένα ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας Bear-F», δηλώνει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Αμυνας.

Το Bear-F είναι ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου όταν το βρετανικό αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε αποστολή αποτροπής του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό.

Το ρωσικό αεροσκάφος «πέρασε σε χαμηλό ύψος και αναίτια κοντά στο αεροπλανοφόρο Prince of Wales και έριξε πολλές ηχοσημαδούρες σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροπλανοφόρο», αναφέρει στην ανακοίνωση ο εκπρόσωπος που χαρακτηρίζει τις κινήσεις αυτές «επικίνδυνες και μη επαγγελματικές».

Οι ηχοσημαδούρες είναι sonar που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση υποβρυχίων.

Κατά συνέπεια, το ρωσικό αεροσκάφος «αναχαιτίστηκε και συνοδεύτηκε από δύο βρετανικά F-35 (…) μέχρι να εγκαταλείψει την ζώνη».

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