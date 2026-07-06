E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles συμπλήρωσε τον 150ο αγώνα της στη Formula E, ένα πραγματικά μεγαλειώδες επίτευγμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

1ος αγώνας

Δύο εβδομάδες μετά τον αγώνα της Σάνια, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E επέστρεψε στην Κίνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για τον 12ο και 13ο αγώνα της σεζόν. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Σάνια και τα στενά δρομάκια της, η Διεθνής Πίστα της Σαγκάης είναι μια μόνιμη πίστα που φιλοξενεί επίσης αγώνες της Formula 1, σε μεγαλύτερη έκδοση μήκους.

Οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις ώθησαν τους διοργανωτές να μεταθέσουν ολόκληρο το πρόγραμμα κατά τρεις ώρες νωρίτερα για να αποφύγουν την έντονη βροχή το απόγευμα. Ο περσινός κάτοχος της pole position και νικητής στην Σαγκάη, Maximilian Günther, χειρίστηκε καλά την πολύ εκκίνηση, εξασφαλίζοντας τον 5ο ταχύτερο χρόνο στις ελεύθερες δοκιμές και στη συνέχεια την 4η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές. Με τον νεαρό ομόσταυλό του Taylor Barnard να εκκινεί 10ος στην εκκίνηση, το DS E-TENSE FE25 επιβεβαίωσε την ισχυρή του απόδοση σε αυτή την πίστα των 3,051 χλμ.

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν διαφορετική για τους δύο οδηγούς της DS Automobiles. Ενώ ο Maximilian Günther κατείχε για λίγο την τρίτη θέση, ο Taylor Barnard υπέστη κλατάρισμα – αποτέλεσμα επαφής με άλλο αυτοκίνητο – και έτσι ο νεαρός Βρετανός αναγκάστηκε να επιστρέψει στον αγώνα μέσω των pit lane.

Όπως συμβαίνει με όλους τους διπλούς αγώνες (δύο αγώνες το ίδιο Σαββατοκύριακο), οι οδηγοί και οι ομάδες έχουν πρόσβαση σε ένα PIT BOOST, μια γρήγορη επαναφόρτιση που τους επιτρέπει να ανακτήσουν 10% περισσότερη ενέργεια για το δεύτερο μισό του αγώνα. Στη Σαγκάη, το χρονικό περιθώριο για αυτές τις σύντομες στάσεις στα pit συνέπεσε με την έντονη βροχή μόνο σε ένα μέρος της πίστας. Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές του αγώνα αποφάσισαν να βγάλουν στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Αυτή η διαδικασία αποδείχθηκε μη ευνοϊκή για τον Maximilian Günther, ο οποίος βρέθηκε στην 12η θέση στην επανεκκίνηση. Σε μια πίστα που έγινε πολύ ολισθηρή από τη βροχή, ο Γερμανός παρόλα αυτά σημείωσε ένα πολύ δυνατό φινάλε εξασφαλίζοντας τους βαθμούς της 9ης θέσης. Όσο για τον teammate του Taylor Barnard, τερμάτισε 16ος μετά την επανεκκίνηση μετά από ένα κλατάρισμα.

2ος αγώνας

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο 13ος γύρος της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E είχε ιδιαίτερη σημασία για την DS Automobiles, την γαλλική premium μάρκα, μέλος του ομίλου Stellantis, που πραγματοποίησε την 150ή της εκκίνηση στη σειρά αγώνων με 100% ηλεκτρικά μονοθέσια.

Σε μια μέρα που σημαδεύτηκε από βροχή, οι Maximilian Günther και Taylor Barnard ήταν πρόθυμοι να προσθέσουν κάτι παραπάνω στο ρεκόρ της μάρκας, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 18 νίκες, 55 θέσεις στο βάθρο και 26 pole positions. Ένα δυνατό αποτέλεσμα ήταν επιθυμητό στην ομάδα, αφού θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει την DS Automobiles να ξεπεράσει το συμβολικό ορόσημο των 2.000 βαθμών που έχουν επιτευχθεί στο πρωτάθλημα.

Έτσι στον 13ο αγώνα της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Σαγκάης στην Κίνα την Κυριακή 5/7, για άλλη μια φορά, το DS E-TENSE FE25 επέδειξε όλες τις δυνατότητές του κατά τη διάρκεια μιας βροχερής περιόδου ελεύθερων δοκιμών. Σε αυτές τις συνθήκες, ο Taylor Barnard ήταν ο καλύτερος εκπρόσωπος της μάρκας, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο από όλους. Ο νεαρός Βρετανός στη συνέχεια επιβεβαίωσε τον ρυθμό του εξασφαλίζοντας μια εκκίνηση από την πρώτη σειρά, ενώ ο συναθλητής του Maximilian Günther, παρατάχθηκε στην 11η θέση.

Αυτό έδωσε άφθονο λόγο για αισιοδοξία σε μια σημαντική ημέρα για την DS Automobiles, παρόλο που ο καιρός αναμενόταν να είναι ένας από τους σημαντικότερους άγνωστους παράγοντες για τον δεύτερο αγώνα του Σαββατοκύριακου της Σαγκάης. Ενώ η βροχή είχε σταματήσει, η πίστα ήταν ακόμα υγρή με απειλητικό ουρανό – ωθώντας το Race Control να ξεκινήσει τον αγώνα με τρεις γύρους πίσω από το Safety Car πριν η δράση ξεκινήσει πραγματικά.

Ο Taylor Barnard ενεργοποίησε αμέσως την πρώτη του λειτουργία Attack και ανέλαβε την πρωτοπορία του αγώνα. Αλλά καθώς οι γύροι περνούσαν, η πίστα στέγνωνε και οι οδηγοί που είχαν στοιχηματίσει με τις ρυθμίσεις τους στην επιστροφή της βροχής δεν ανταμείφθηκαν. Αυτό συνέβη και με τον Barnard, ο οποίος σταδιακά έπεσε στην κατάταξη πριν τελικά πάρει την καρό σημαία στην ένατη θέση.

Έχοντας φυλάξει τη δεύτερη λειτουργία επίθεσης για το τέλος, ο Maximilian Günther έχασε το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής επιλογής για αρκετά λεπτά λόγω ενός Full Course Yellow*. Ο Γερμανός τελικά πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην 11η θέση. Ωστόσο, μια ποινή μετά τον αγώνα του επέτρεψε να ανέβει μία θέση και να τερματίσει στους βαθμούς.

Ο διπλός αγώνας της Σαγκάης άφησε την DS Automobiles και τον συνεργάτη της PENSKE AUTOSPORT με ένα αίσθημα στενοχώριας. Για διάφορους λόγους, τα δύο αυτοκίνητα DS E-TENSE FE25 και οι οδηγοί τους δεν μπόρεσαν να αναπαράγουν το πολύ δυνατό επίπεδο απόδοσης που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στον πραγματικό αγώνα. Στόχος θα είναι η μεγιστοποίηση κάθε ευκαιρίας όταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E συνεχιστεί στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, με έναν διπλό αγώνα στις 25 και 26 Ιουλίου.

(*) Στη Formula E, η Full Course Yellow (FCY) είναι μια διαδικασία ουδετεροποίησης του αγώνα που χρησιμοποιείται για την ασφαλή επιβράδυνση εντός της πίστας. Κατά την διάρκεια ενός FCY, τα αυτοκίνητα πρέπει να επιβραδύνουν στα 50 χλμ./ώρα εντός 5 δευτερολέπτων, να σχηματίσουν μια ενιαία σειρά και να διατηρούν σταθερή απόσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι προσπεράσεις απαγορεύονται αυστηρά και οι ενεργοποιήσεις της Λειτουργίας Επίθεσης (Attack Mode) είναι απενεργοποιημένες.

Δηλώσεις

Taylor Barnard:

«Ο πρώτος αγώνας στη Σαγκάη προφανώς δεν μας έδωσε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε. Στην αρχή του αγώνα, ήμουν πολύ ήρεμος και νομίζω ότι πραγματικά διατήρησα την ενέργειά μου καλά κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ή πέντε γύρων. Δυστυχώς, υπήρξε μια πολύ μικρή επαφή που είχε σοβαρές συνέπειες επειδή είχα ένα κλατάρισμα και έπρεπε να επιστρέψω στα πιτς για να αλλάξω ένα ελαστικό. Ήταν πραγματικά κακή τύχη. Στον δεύτερο αγώνα η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά και αυτό φάνηκε στις ελεύθερες δοκιμές και στις κατατακτήριες δοκιμές: η δεύτερη θέση μας στην εκκίνηση ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για όλους μας! Κατά τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ότι αξιοποιήσαμε στο έπακρο το πακέτο που είχαμε. Αλλά αρκετοί οδηγοί, κυρίως αυτοί που βρίσκονταν στο τέλος της εκκίνησης, είχαν επιλέξει πιέσεις ελαστικών που ταιριάζουν περισσότερο σε στεγνή πίστα, κάτι που εμείς δεν κάναμε. Ευχαριστώ όλη την ομάδα για την εξαιρετική δουλειά και θα προσπαθήσουμε να είμαστε ξανά σε άριστη φόρμα στον επίσης διπλό αγώνα στο Τόκιο».

Maximilian Günther:

«Συνολικά, το Σάββατο ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έγινε με την ομάδα, το DS E-TENSE FE25 μας είχε πολύ καλή απόδοση και μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Ξαναβρήκα αυτό το πολύ καλό συναίσθημα στον αγώνα, τόσο στην αρχή όταν η πίστα ήταν στεγνή όσο και στο τέλος σε βρεγμένη άσφαλτο. Μετά την επίσκεψη για φόρτιση στα pits βρέθηκα στην 12η θέση , κατάφερα να δείξω ξανά πολύ καλό ρυθμό, διαχειρίστηκα καλά τη Λειτουργία Επίθεσης (Attack Mode) και ανέβηκα ξανά στην ένατη θέση για να κερδίσω μερικούς βαθμούς. Την Κυριακή ένιωθα όλο και πιο άνετα κατά τη διάρκεια του αγώνα και στην πραγματικότητα είχα κρατήσει μια Λειτουργία Επίθεσης έξι λεπτών για το τέλος. Όμως η διαδικασία Full Course Yellow σήμαινε ότι έχασα όλα τα οφέλη της λειτουργίας επίθεσης και δεν μπόρεσα να ανακτήσω άλλες θέσεις. Τελικά, τερμάτισα 10ος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα για άλλη μια πολύ καλή δουλειά και σίγουρα δεν θα τα παρατήσουμε καθώς οδεύουμε στον επόμενο γύρο στο Τόκιο».

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E:

150 αγώνες

4 τίτλοι πρωταθλήματος

18 νίκες

55 βάθρα

26 pole positions

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