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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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06.07.2026 16:06

Ταραχή στο ΠΑΣΟΚ: Ο Σγουρός υπέρ της συνεργασίας με τη ΝΔ, διαψεύδει η Χαριλάου – Γκάφα, προσωπική άποψη ή… «λαγός»;

06.07.2026 16:06
sgouros androulakis

Και κει που κάπως είχαν ηρεμήσει στο εσωκομματικό μέτωπο τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του να προσπαθεί να διαχειριστεί τις δημοσκοπήσεις που το φέρνουν τρίτο, ανακύπτει πλέον τεράστιο θέμα με τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, υπέρ μίας συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθήνας αιφνιδίασε μεν τους πάντες, ακόμα και τη Χαριλάου Τρικούπη, που επιχείρησε να μαζέψει την κατάσταση, αλλά στη πραγματικότητα είπε φανερά και ευθέως αυτό που έχουν εννοήσει άλλοι, επιφανέστεροι του ιδίου, πασοκικοί παράγοντες.

Ότι δηλαδή εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έλθει δεύτερο και δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις εκλογές, τότε θα επανεξετάσει όλα τα δεδομένα, ως να μην έχει συνεδριακή απόφαση και δέσμευση και μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασία με τη ΝΔ.    

Το ερώτημα είναι εάν ο κ. Σγουρός έκανε απλώς γκάφα, φανερώνοντας τις μύχιες ή και εμμέσως ομολογημένες σκέψεις του ηγετικού πυρήνα του ΠΑΣΟΚ, εάν εκφράζει αυστηρά προσωπική άποψη και δεν του έχει δώσει κανείς… δικαίωμα να λέει τέτοιες θέσεις ή είναι στην πραγματικότητα «λαγός» για να μετρηθούν αντιδράσεις, να προετοιμαστεί το έδαφος για μία συμπόρευση, που ήδη προετοιμάζεται στο παρασκήνιο.

Σε κάθε περίπτωση η παρέμβασή του αναδεικνύει ένα υπαρξιακό αδιέξοδο και ένα βασανιστικό δίλημμα που θα έχει το ΠΑΣΟΚ εάν έρθει τρίτο: Τυχόν δεύτερες εκλογές λειτουργούν συνήθως συμπιεστικά και διαλυτικά για τα κόμματα πέραν του δύο πρώτων, τότε θα πρέπει να πει ναι σε συγκυβέρνηση. Με πιθανότερη νικήτρια τη ΝΔ  – όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις -, αλλά και με ένα μεγάλο κομμάτι του Κινήματος να θεωρεί θανάσιμο εχθρό όχι τη δεξιά, αλλά τον Αλέξη Τσίπρα, η προοπτική μία γαλαζοπράσινης συγκυβέρνησης μοιάζει ως «λύση», κι ας παραβιαστεί κατάφωρα η απόφαση του συνεδρίου που λέει για προοδευτική διακυβέρνηση.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας

Σε συνέντευξή του στο OPEN εκτίμησε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο στις κάλπες, όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, τότε η απόφαση του συνεδρίου μπορεί να παρακαμφθεί με ένα έκτακτο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί με την επίκληση «εθνικών λόγων» ή «οικονομικής κατάστασης της χώρας».

Εκεί, είπε ο κ. Σγουρός μπορεί να παρθεί απόφαση για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι το κρίσιμο είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας, παρότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση, τότε «οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους – και για την ηγεσία», είπε ο κ. Σγουρός και έκανε αναφορά στην «πολυσυλλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ» που έχει μία κεντροδεξιά και μία κεντροαριστερή τάση, προσθέτοντας ότι κάποιοι σκέφτονται και τώρα να πάνε στη ΝΔ.

Μάλιστα ενώ φάνηκε να στηρίζει τον στόχο του ΠΑΣΟΚ για κατάκτηση της πρώτης θέσης, περιέγραψε ότι οι δημοσκοπήσεις και για το τι μέλλει γενέσθαι προκαλεί προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος και καθημερινές συζητήσεις επί διαφόρων σεναρίων.

Παρέμβαση από πηγές της Χαριλάου Τρικούπη

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν, σύμφωνα με πληροφορίες- ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις του κ. Σγουρού ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση του συνεδρίου του κόμματος ήταν σαφής και ξεκάθαρη.

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