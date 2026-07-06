Ταραχή στο ΠΑΣΟΚ: Ο Σγουρός υπέρ της συνεργασίας με τη ΝΔ, διαψεύδει η Χαριλάου – Γκάφα, προσωπική άποψη ή… «λαγός»;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Και κει που κάπως είχαν ηρεμήσει στο εσωκομματικό μέτωπο τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του να προσπαθεί να διαχειριστεί τις δημοσκοπήσεις που το φέρνουν τρίτο, ανακύπτει πλέον τεράστιο θέμα με τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, υπέρ μίας συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθήνας αιφνιδίασε μεν τους πάντες, ακόμα και τη Χαριλάου Τρικούπη, που επιχείρησε να μαζέψει την κατάσταση, αλλά στη πραγματικότητα είπε φανερά και ευθέως αυτό που έχουν εννοήσει άλλοι, επιφανέστεροι του ιδίου, πασοκικοί παράγοντες.

Ότι δηλαδή εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έλθει δεύτερο και δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις εκλογές, τότε θα επανεξετάσει όλα τα δεδομένα, ως να μην έχει συνεδριακή απόφαση και δέσμευση και μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασία με τη ΝΔ.

Το ερώτημα είναι εάν ο κ. Σγουρός έκανε απλώς γκάφα, φανερώνοντας τις μύχιες ή και εμμέσως ομολογημένες σκέψεις του ηγετικού πυρήνα του ΠΑΣΟΚ, εάν εκφράζει αυστηρά προσωπική άποψη και δεν του έχει δώσει κανείς… δικαίωμα να λέει τέτοιες θέσεις ή είναι στην πραγματικότητα «λαγός» για να μετρηθούν αντιδράσεις, να προετοιμαστεί το έδαφος για μία συμπόρευση, που ήδη προετοιμάζεται στο παρασκήνιο.

Σε κάθε περίπτωση η παρέμβασή του αναδεικνύει ένα υπαρξιακό αδιέξοδο και ένα βασανιστικό δίλημμα που θα έχει το ΠΑΣΟΚ εάν έρθει τρίτο: Τυχόν δεύτερες εκλογές λειτουργούν συνήθως συμπιεστικά και διαλυτικά για τα κόμματα πέραν του δύο πρώτων, τότε θα πρέπει να πει ναι σε συγκυβέρνηση. Με πιθανότερη νικήτρια τη ΝΔ – όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις -, αλλά και με ένα μεγάλο κομμάτι του Κινήματος να θεωρεί θανάσιμο εχθρό όχι τη δεξιά, αλλά τον Αλέξη Τσίπρα, η προοπτική μία γαλαζοπράσινης συγκυβέρνησης μοιάζει ως «λύση», κι ας παραβιαστεί κατάφωρα η απόφαση του συνεδρίου που λέει για προοδευτική διακυβέρνηση.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας

Σε συνέντευξή του στο OPEN εκτίμησε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο στις κάλπες, όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, τότε η απόφαση του συνεδρίου μπορεί να παρακαμφθεί με ένα έκτακτο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί με την επίκληση «εθνικών λόγων» ή «οικονομικής κατάστασης της χώρας».

Εκεί, είπε ο κ. Σγουρός μπορεί να παρθεί απόφαση για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι το κρίσιμο είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας, παρότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση, τότε «οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους – και για την ηγεσία», είπε ο κ. Σγουρός και έκανε αναφορά στην «πολυσυλλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ» που έχει μία κεντροδεξιά και μία κεντροαριστερή τάση, προσθέτοντας ότι κάποιοι σκέφτονται και τώρα να πάνε στη ΝΔ.

Μάλιστα ενώ φάνηκε να στηρίζει τον στόχο του ΠΑΣΟΚ για κατάκτηση της πρώτης θέσης, περιέγραψε ότι οι δημοσκοπήσεις και για το τι μέλλει γενέσθαι προκαλεί προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος και καθημερινές συζητήσεις επί διαφόρων σεναρίων.

Παρέμβαση από πηγές της Χαριλάου Τρικούπη

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν, σύμφωνα με πληροφορίες- ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις του κ. Σγουρού ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση του συνεδρίου του κόμματος ήταν σαφής και ξεκάθαρη.

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