Νέα Δημοκρατία: «Πυρ ομαδόν» κατά Σαμαρά μετά τα βίντεο – Αιχμές για προσωποκεντρισμό και αναφορές στο… «Ρετιρέ»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Παρά το γεγονός ότι – όπως αναλυτικά αναφέρει το topontiki.gr – σε Μαξίμου και Πειραιώς έχει αποφασιστεί ο Αντώνης Σαμαρας να μην αναβαθμιστεί σε καθημερινό αντίπαλο, εντούτοις στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος δεν δίστασαν να σχολιάσουν τα δύο βίντεο με τα οποία ο πρώην πρωθυπουργός σχολίαζε τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ και τις αιχμές που άφηνε σε βάρος του η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η ίδια η πρώην υπουργός (Παραπολιτικά FM), ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή κατά του Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».

Η Ντ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι στόχος του Α. Σαμαρά με το κόμμα που ετοιμάζει είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ, αν και διευκρίνισε ότι «αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάπλες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε», ενώ όταν ρωτήθηκε αν ήταν λάθος η επιστροφή του στη ΝΔ, είπε ότι «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

Στα βίντεο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια του briefing, παρομοιάζοντάς τα με τις… επαναλήψεις στην τηλεόραση. «Δεν θα καθόμαστε κάθε ημέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις», ήταν η αρχική του αντίδραση σε σχετική ερώτηση.

Ωστόσο, προσέθεσε ότι «στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το “Ρετιρέ” προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική». Τόνισε, δε, ότι «τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία της».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης (Real FM) είπε ότι «ο κ. Σαμαράς έχει κάνει τις επιλογές του προφανώς. Δεν είπε και κάτι καινούριο ως προς τα πολιτικά ζητήματα. […] Αναφέρθηκε σε κάτι που έγινε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν αυτά τον κόσμο τη στιγμή αυτή».

Τόνισε, δε, ότι «ο πρωθυπουργός με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό είχε εκφραστεί σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν περιμένει από έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη – και είχε ξαναφύγει βέβαια – να κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συγκυρία. Το τι θα κάνει, θα το δούμε στην πορεία».

Ο Θ. Κοντογεώργης είπε για τις απόψεις Σαμαρά ότι «δεν θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα βρίσκει ευήκοα ώτα τουλάχιστον από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση ή είναι σε μια αναμονή από την κυβέρνηση. Ο κ. Σαμαράς προφανώς απευθύνεται κάπου αλλού. […] Αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις, είναι κατανοητές και σεβαστές» και κατέληξε λέγοντας ότι «η χθεσινή εικόνα και το περιεχόμενο επιτείνουν την και προσωπική μου εντύπωση ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτικοί».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πάλι, σε άρθρο του στο liberal.gr, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Α. Σαμαρά, αναφέρει ότι η πραγματικότητα είναι «πολύ πιο απαιτητική από τον λαϊκισμό. Κι αυτό, άλλωστε, που κρίνει τελικά τα πολιτικά κόμματα είναι η αξιοπιστία τους, αλλά και η ικανότητα να προσαρμόζονται στις εξελίξεις και να δίνουν απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η Κεντροδεξιά του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι μια Κεντροδεξιά της νοσταλγίας. Δεν αρκεί να υπερασπιζόμαστε όσα πέτυχε στο παρελθόν. Οφείλουμε να δίνουμε απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα του αύριο. Να παραμένουμε δύναμη κοινής λογικής, ευθύνης και μεταρρυθμίσεων».

Τέλος, ο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην κριτική του Α. Σαμαρά για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε (ΣΚΑΪ) ότι «αυτή είναι μια κατηγορία που έλεγε ο Τσίπρας, ο Κασσελάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, αλλά η κατηγορία που είπε δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Εγώ δεν υπηρετώ μια κυβέρνηση των πλουσίων, των διεφθαρμένων ή των μεγάλων συμφερόντων».

«Επειδή ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός είχε δεχθεί αυτές τις γελοίες κατηγορίες και τις είχε βιώσει στο πετσί του, καλό θα είναι να πέσουν οι τόνοι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αν κάνει τελικά το κόμμα ο κ. Σαμαράς ελπίζω ότι δεν θα έχει κριτική τύπου Αριστεράς και Κωνσταντοπούλου, γιατί αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό». Ωστόσο, εν τέλει ευχήθηκε να μην υπάρξει αυτή η εξέλιξη, λέγοντας ότι «θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς».

Διαβάστε επίσης

Καρυστιανού: Από τα Τέμπη και τα ελληνοτουρκικά, στις γυναικοκτονίες και τις ανεμογεννήτριες – Η δύσκολη άσκηση μίας πολιτικής ατζέντας

Η Ντόρα απαντά στον Σαμαρά: «Η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει»

Πώς σκέφτεται η ΝΔ να αντιμετωπίσει το κόμμα Σαμαρά – Τι views έκαναν τα video στο TikTok για Ντόρα και αυτοδυναμία