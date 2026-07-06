search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 14:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 13:39

Ελένη Μενεγάκη: Η αποφοίτηση της κόρης της και η συγκινητική ανάρτηση της παρουσιάστριας (Video/Photos)

06.07.2026 13:39
menegaki-kori-new

Από το Βρετανικό σχολείο της Αγίας Αικατερίνης αποφοίτησε η κόρη της Ελένης Μενεγάκη, Βαλέρια, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τα σχετικά στιγμιότυπα.

Μέσα από την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια της για την προσπάθεια που έκανε η κόρη της, ώστε να πετύχει τα όνειρά της.

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά» έγραψε στη λεζάντα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, μάλιστα, και μια φωτογραφία όπου ποζάρει και με τις τρεις κόρες της.

Διαβάστε επίσης:

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Η συμβουλή γάμου του Άνταμ Σάντλερ που έγινε viral

Με αρχαιοελληνικό look η Ζεντάγια σε φωτογράφιση για την προώθηση της Οδύσσειας (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wraiokastro-fwtia
ΥΓΕΙΑ

Προέδρος ΕΟΔΥ: Μέτρα προστασίας από το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

heli_EKAV
ΥΓΕΙΑ

Δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα απέκτησε το ΕΚΑΒ, δωρεά των τεσσάρων τραπεζών

ion-new
ΘΕΑΤΡΟ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης: «Ίων» του Ευριπίδη στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας – Όλοι οι σταθμοί της περιοδείας

F-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από βρετανικά καταδιωκτικά κατά τη διάρκεια άσκησης του ΝΑΤΟ

surgery
ΥΓΕΙΑ

Αυξάνονται οι δωρεές οργάνων στην Ελλάδα: 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 14:08
wraiokastro-fwtia
ΥΓΕΙΑ

Προέδρος ΕΟΔΥ: Μέτρα προστασίας από το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

heli_EKAV
ΥΓΕΙΑ

Δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα απέκτησε το ΕΚΑΒ, δωρεά των τεσσάρων τραπεζών

ion-new
ΘΕΑΤΡΟ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης: «Ίων» του Ευριπίδη στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας – Όλοι οι σταθμοί της περιοδείας

1 / 3