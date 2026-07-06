Ελένη Μενεγάκη: Η αποφοίτηση της κόρης της και η συγκινητική ανάρτηση της παρουσιάστριας (Video/Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Από το Βρετανικό σχολείο της Αγίας Αικατερίνης αποφοίτησε η κόρη της Ελένης Μενεγάκη, Βαλέρια, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τα σχετικά στιγμιότυπα.

Μέσα από την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια της για την προσπάθεια που έκανε η κόρη της, ώστε να πετύχει τα όνειρά της.

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά» έγραψε στη λεζάντα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, μάλιστα, και μια φωτογραφία όπου ποζάρει και με τις τρεις κόρες της.

Διαβάστε επίσης:

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Η συμβουλή γάμου του Άνταμ Σάντλερ που έγινε viral

Με αρχαιοελληνικό look η Ζεντάγια σε φωτογράφιση για την προώθηση της Οδύσσειας (Video/Photos)



