Ελένη Μενεγάκη: Η αποφοίτηση της κόρης της και η συγκινητική ανάρτηση της παρουσιάστριας (Video/Photos)

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Από το Βρετανικό σχολείο της Αγίας Αικατερίνης αποφοίτησε η κόρη της Ελένης Μενεγάκη, Βαλέρια, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τα σχετικά στιγμιότυπα.
Μέσα από την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια της για την προσπάθεια που έκανε η κόρη της, ώστε να πετύχει τα όνειρά της.
«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά» έγραψε στη λεζάντα.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, μάλιστα, και μια φωτογραφία όπου ποζάρει και με τις τρεις κόρες της.
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