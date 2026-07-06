Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

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Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του έζησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, το απόγευμα της Κυριακής (5/7), ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας με την «εκλεκτή» της καρδιάς του, Κάτια.
Μετά από 13 χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης, έχοντας στο πλευρό τους τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Οι δυο τους επέλεξαν να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στην ειδυλλιακή Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και όμορφες στιγμές, με συγγενείς και στενούς φίλους να δίνουν το παρών στην πιο σημαντική μέρα της ζωής τους.
Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε δίπλα στον αδερφό του ως κουμπάρος, μια στιγμή ιδιαίτερα συγκινητική για όλη την οικογένεια.
Ο Θανάσης και η Κάτια, κρατούν όλα αυτά τα χρόνια, την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.
Παρότι το ζευγάρι θέλησε να διατηρήσει το μυστήριο σε στενό οικογενειακό κύκλο, οι πρώτες εικόνες από την παραμυθένια τελετή δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τις πρώτες φωτογραφίες μοιράστηκε ο Πάνος Φιλιππάκος, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη λαμπερή βραδιά.
Μια ημέρα γεμάτη αγάπη, χαμόγελα και συγκίνηση, που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη τόσο για το ζευγάρι όσο και για όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό του για να γιορτάσουν αυτή τη νέα αρχή στη ζωή τους.
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