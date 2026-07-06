Φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα: Εκκενώνεται ο οικισμός Μπραμιανά, επιχειρούν δύο εναέρια μέσα – Πυρκαγιά και στον Βιάννο

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 12:29 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφορ.

Κατά πληροφορίες το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Φωτιά και στο Ηράκλειο

Παράλληλα, πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εκδηλώθηκε στην περιοχή Άφρατη στο δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, στις 13:00 το μεσημέρι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικοπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες (κυρίως ελαιώνες). Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφορ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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