Φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα: Εκκενώνεται ο οικισμός Μπραμιανά, επιχειρούν δύο εναέρια μέσα – Πυρκαγιά και στον Βιάννο

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το μεσημέρι της Δευτέρας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.
Στις 12:29 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.
Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφορ.
Κατά πληροφορίες το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Παράλληλα, πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εκδηλώθηκε στην περιοχή Άφρατη στο δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, στις 13:00 το μεσημέρι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικοπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες (κυρίως ελαιώνες). Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφορ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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