Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ – ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Θα έχετε διαβάσει υποθέτω κάποια δημοσιεύματα σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να ψηφίσει τροπολογία σε σχέση με την μετατροπή των ποινών για το αδίκημα του πλημμελήματος και ότι ήταν φωτογραφική διάταξη για τις υποκλοπές και λοιπά και λοιπά – χωρίς να έχει επίσημα ειπωθεί κάτι τέτοιο, ίσως το αντίθετο.

Τώρα λένε, ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη διαμήνυσε αρμοδίως ότι δεν θα ψηφίσει τέτοια τροπολογία. Εδώ ταιριάζει κάπως το τραγούδι του Ρέμου, «μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω να ξαναρθώ…»!

Αυτό θα πει στήριξη της κυβέρνησης στη πράξη!

Οι δημοσκοπικές επιδόσεις ΝΔ, ΕΛΑΣ, Σαμαρά

Κυβερνητικός παράγοντας έχει ενημερώσει, μαθαίνω, τον πρωθυπουργό για τους συσχετισμούς και τα δημοσκοπικά μεγέθη για τα οποία κατά προτεραιότητα ενδιαφέρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα μεταφέρω με τη δέουσα επιφύλαξη, αν και θεωρώ την πηγή μου αξιόπιστη σαν την πρόγνωση για μελτέμια τον Αύγουστο στο Αιγαίο.

Τρία λοιπόν είναι τα μεγέθη, που για ευνόητους λόγους θέλει να έχει εικόνα ο Μητσοτάκης:

Πρώτον, η επίδοση της κυβέρνηση, φυσικά: 28%.

Δεύτερον, η επίδοση του δεύτερου κόμματος, ήτοι της ΕΛΑΣ: 18%.

Τρίτον, η καταγραφή του κόμματος Σαμαρά: 6%.

Με αυτά τα νούμερα δύσκολα πάει σε πρόωρες εκλογές ένας πρωθυπουργός – δικό μου αυτό, όχι του κυβερνητικού παράγοντα.

Κόμμα Αντώνη με… TikTok

Δεν ξέρω τι λένε όσοι αμφισβητούν ακόμα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά οι συνεχείς παρεμβάσεις του – πλέον και μέσω… TikTok – δείχνουν ότι έχουν… λυθεί τα καραβόσκοινα!

Να έχει στήσει ολόκληρο σκετς στο δημοσφιλές μέσο, να λέει στοχευμένα πράγματα, που προφανώς αμφισβητούν όσους του αμφισβητούν το δικαίωμα να κάνει κόμμα… αμφισβήτησης (του Μητσοτάκη) και τελικά να κάνει πίσω, δεν το λες και την επιτομή ορθής πολιτικής ερμηνείας των πραγμάτων και των δεδομένων, έτσι;

Το ενδιαφέρον είναι πλέον πότε θα το κάνει το κόμμα, ποιους θα πάρει από τη ΝΔ (στελέχη δηλαδή) και τι ποσοστά θα του δώσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις.

Αποχαιρετά ο Τσίμας

Αλλαγές, μετακινήσεις απουσίες. Αυτό θα είναι το νέο σκηνικό στην τηλεόραση από τον Σεπτέμβριο. Στις ανατροπές αυτού του σκηνικού, πρωταγωνιστεί ο Σκάι με πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν. Μετά το φευγιό του Άκη Παυλόπουλου και του Βασίλη Χιώτη – για διαφορετικούς λόγους– αποχαιρετά και ο Παύλος Τσίμας από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, για αναλάβει να στήσει το ραδιόφωνο του Ομίλου Μαρινάκη.

Ισχυρό χαρτί ο Παύλος, και διαχρονική αξία.

Επίσης μαθαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες στη συνέχιση συνεργασίας του Γιώργου Αράπογλου της pulse με τον Σκάι. Ελπίζουμε να ξεπεραστούν γιατί πρόκειται για εξαιρετικό στη δουλειά του επιστήμονα.

Economist με… οικονομία στον Ανδρουλάκη

Βλέπω και ξαναβλέπω το πρόγραμμα του συνεδρίου του Economist (8-10 Ιουλίου) στην Αθήνα.

Βλέπω στους ομιλητές τον Μητσοτάκη – τιμώμενο πρόσωπο στην έναρξη μάλιστα -, τον Τσίπρα, τον Τασούλα, τον Στουρνάρα, τον Πιερρακάκη, τον Παπασταύρου και από το διεθνές πεδίο την Μέτσολα, τον Νταβούτογλου και άλλους.

Δεν βλέπω όμως τον Ανδρουλάκη και ομολογώ μου έκανε εντύπωση. Τόσα θέματα, πεδία και ζητήματα εξετάζει το συνέδριο, δεν μπορούσε να βρεθεί κάτι για να αναπτύξει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρακαλώ, τις απόψεις του;

Για την ιστορία ο πρόεδρος Αλέξης θα μιλήσει για τη «Γενιά Z ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής», λέει.

Η συνάντηση Δένδια – Ανδρουλάκη

Κάπως περίεργο ήταν το σκηνικό με την ενημερωτική – θεσμική σαν να λέμε – συνάντηση που είχε την Παρασκευή στο Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Νίκο Δένδια.

Κατ’ αρχάς, ο υπουργός Άμυνας ζήτησε να δει για κάνα δεκαπεντάλεπτο κατ’ ιδίαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το τι συζήτησαν το ξέρουν μόνο οι δυο τους, αλλά δεν πιστεύω να αντάλλαξαν γνώμες για τα σενάρια περί συνεργασίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές με τον Δένδια πρωθυπουργό «κοινής αποδοχής». Αλίμονο δηλαδή αν έχουν ξεκινήσει τέτοιες συζητήσεις… Πιπέρι…

Και κατά δεύτερο που λένε, ενώ υποτίθεται η ενημέρωση θα είχε… απόρρητο χαρακτήρα, μόνο τέτοια δεν ήταν. Τίποτα επί της ουσίας δεν ειπώθηκε επί κρίσιμων θεμάτων, όπως θα όφειλε η ηγεσία του υπουργείου. Τουναντίον ο Δένδιας του «τάραξε» στην προπαγάνδα για τις ενέργειες που κάνει. Και ήταν σαν να μιλούσε σε τοπική οργάνωση της ΝΔ…

Ο Ντόκος, ο Φεύγας, ο Φάμελλος κι ο Γερουλάνος

Για να μην ξεχνιόμαστε, καθότι η εβδομάδα που μας πέρασε άφησε κάποιες εκκρεμότητες, που με κάποιο τρόπο θα αναζητήσουν απαντήσεις και λύσεις σε αυτή ΄που ξεκινά σήμερα.

Τρεις απορίες λοιπόν, έτσι για τα βασικά:

Πρώτον, ο Θάνος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του; Ήρεμα ρωτάω. Δεν κάνω φάρσα.

Δεύτερον, ο Βασίλης Φεύγας παραμένει στη θέση του – γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, παρακαλώ.

Τρίτον, ο Σωκράτης Φάμελλος εξακολουθεί να εμφανίζεται ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καίτοι δηλωμένος fun του κόμματος Τσίπρα;

Και μία έξτρα, έτσι για το «καλή εβδομάδα»: Ο Παύλος Γερουλάνος έχει ακούσει κάτι για τα… εν κινήσει στο ΠΑΣΟΚ, ή κακώς τον εμπλέκουν (ακουσίως πιθανόν) σε διάφορα φθινοπωρινά σενάρια;

Η μεγάλη επιστροφή της Interwood

Φαίνεται πως στην Interwood Ξυλεμπορία πιστεύουν ότι τα δύσκολα ανήκουν στο παρελθόν. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που μπήκε πλέον στην τελική ευθεία, αποτελεί την κορύφωση ενός ευρύτερου σχεδίου εξυγίανσης με πωλήσεις ακινήτων, αναχρηματοδότηση δανεισμού και είσοδο στρατηγικού επενδυτή. Στόχος είναι η περαιτέρω απομείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας και η δημιουργία μεγαλύτερου χρηματοδοτικού χώρου για νέα επενδυτικά ανοίγματα. Στην αγορά σημειώνουν ότι η εικόνα της εταιρείας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει, καθώς η επιστροφή στην κερδοφορία συνδυάζεται με αύξηση περίπου 15% του κύκλου εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Φουντώνει ο πόλεμος για τα franchise

Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Μασούτης φαίνεται πως άνοιξε ένα νέο μέτωπο στην αγορά των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί συνεργάτες franchise που είχαν ακολουθήσει την Κρητικός αναζητούν πλέον νέα επιχειρηματική «στέγη», με τις μεγάλες αλυσίδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Στη μάχη έχουν ήδη μπει η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Metro, η OK Anytime Market και η Carrefour, η οποία έχει αποφασίσει να επενδύσει δυναμικά στο μοντέλο του franchise. Μάλιστα, στελέχη της τελευταίας δεν έκρυψαν στη γενική συνέλευση του ομίλου ότι βλέπουν ευκαιρία να προσελκύσουν δυσαρεστημένους συνεργάτες της πρώην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Η «μάχη» μόλις ξεκίνησε.

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