Η γαλάζια κάθοδος από το… βουνό, οι αταίριαστοι αριθμοί για Τσίπρα, ο «πόνος» από Σαμαρά, η ρουκέτα Πολάκη σε Φάμελλο και η… ηλικιακή κρίση του ΠΑΣΟΚ     

Καλημέρα σας

Διαπιστώνω κι από τους ανθρώπους γύρω, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης – τα περισσότερα τουλάχιστον – ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας έχει πείσει πως δεν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Και πως πραγματικά θέλει να πάει και πιθανότατα θα πάει τον Μάρτιο, μην σας πω ότι λένε ακόμα και για… Ιούνιο, που είναι το απώτατο όριο.

Πολύ καλά λοιπόν. Μένει να πείσει και τους… υπουργούς του τώρα! Μα και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, που έχουν ανέβει στο… βουνό για… κυνήγι (ψήφων), να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, να ξαναπιάσουν τα μολύβια και να κάνουν στη δουλειά που απαιτεί η διακυβέρνηση.

Διότι βλέπετε αυτό είναι το κόστος της υπερβολικής εκλογολογίας που εκδηλώθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες. Πολλοί υπουργοί και άλλοι παράγοντες που θέλουν να εκλεγούν – ή να βοηθήσουν κάποιους να εκλεγούν – εγκατέλειψαν το καθημερινό έργο, άφησαν στην άκρη ζέοντα θέματα και αφιερώθηκαν στον… προεκλογικό αγώνα.

Η απόκλιση των αριθμών

Μερικές φορές επιμένω τόσο πολύ να καταλάβω τα πράγματα, που στο τέλος μπερδεύομαι πιο πολύ.

Να, για παράδειγμα, μελετούσα μία πρόσφατη έρευνα που έδειχνε την ΕΛΑΣ λίγο πάνω από το 16% στην εκτίμηση ψήφου – με πρόθεση λίγο κάτω από το 15%.

Και πηγαίνοντας στις απαντήσεις για την καταλληλότητα διακυβέρνησης διάβασα ότι ένα 24,9% εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα για… πρωθυπουργό! Κι αναρωτιέμαι: Αν εμπιστεύεσαι έναν πολιτικό αρχηγό για τη θέση του πρωθυπουργό, τότε γιατί να μην τον ψηφίσει ή έστω να είσαι σχεδόν έτοιμος να τον ψηφίσεις; Άρα είτε η πρόθεση, είτε η εκτίμηση ψήφου θα έπρεπε να είναι πολύ παραπάνω.

Εκτός κι αν εμπιστεύονται μεν τον Τσίπρα, αλλά φοβούνται ότι ο Νυφούδης, ο Μπαλατσούκας και η Κουφονικολάκου, ας πούμε, θα τον εμποδίσουν να εφαρμόσει όσα λέει.

Η έμπρακτη συγγνώμη

Με την ευκαιρία δεν μπορώ να μην κάνω μία παρατήρηση που έχει περάσει στα ψιλά, αλλά έχει μεγάλη σημασία εκτιμώ.

Όλοι έλεγαν ότι ο Τσίπρας δεν έχει ζητήσει ακόμα συγγνώμη για τα παλιά, τα ασυγχώρητα τα λάθη τα μεγάλα του. Και πως αν δεν το κάνει έμπρακτα, τότε θα έχει κόστος.

Κι όμως. Η επιλογή νέων συνεργατών/στελεχών για την ΕΛΑΣ και ο αποκλεισμός κρίσιμων και κομβικών προσώπων κατά τη διακυβέρνηση 2015-2019, είναι μία «συγγνώμη στην πράξη».

Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, αλλά για σκεφτείτε το…

Ποιους «πονάει» ο Σαμαράς

Η εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά με νέο κόμμα εκτιμάται ότι θα πλήξει τα κόμματα δεξιά της ΝΔ και απομένει να φανεί πόσο και την ίδια τη ΝΔ.

Η χθεσινή μέτρηση της Alco επιχείρησε να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα λοιπόν. Και έχει ενδιαφέροντα στοιχεία.

Σχεδόν ένας στους 3 νυν ψηφοφόρους του Βελόπουλου πάει Σαμαρά λοιπόν. Όπερ σημαίνει ότι η Ελληνική Λύση επιστρέφει στα ποσοστά του 2023 – τίποτα περίεργο.

Αλλά στον Σαμαρά πάει και περίπου ένας στους 4, κάτι που σημαίνει, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πέφτει σε «σκληρά» μονοψήφια.

Από τη ΝΔ του… 24% (εκεί τη βρίσκει η εταιρεία) μπορεί να πάει μόνο το 3% – το πολύ 0,7%-, αλλά δεν είναι αυτή η ζημιά που κάνει στην κυβέρνηση. Κυρίως είναι ότι μπορεί να φράξει το δρόμο σε αναποφάσιστους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους να επιστρέψουν στο μαντρί, καθώς και η στάνη δίπλα (η δική του δηλαδή) τα ίδια χρώματα θα βάλει…

Πολάκης – Φάμελλος δεύτερος γύρος και τελευταίος

Ο Παύλος Πολάκης την έριξε τη «μπόμπα» του, θέτοντας θέμα παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου και τώρα η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Ο Φάμελλος δεν πίστεψε, ούτε υπηρέτησε τον αυτόνομο και αυτοτελή ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, τον παρουσίασε ως σαπόρτ της ΕΛΑΣ και λογικό είναι του ζητάνε να φύγει.

Οι συσχετισμοί από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή έχουν μεν αλλάξει, καθώς οι Τσιπρικοί αποχωρούν, αλλά το θέμα είναι μήπως… κάνουν αναστροφή και ψηφίσουν για μία τελευταία φορά, ώστε να διασώσουν τον Φάμελλο – και βυθίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέα κρίση.

– Αυτό πάντως δεν είναι καλή συνήθεια: Να ψηφίζεις σε ένα κόμμα, ενώ είσαι σε άλλο.

Το ΠΑΣΟΚ… γερνάει

Άφησα να περάσουν μέρες από την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι της Αχαΐας για τον Ανδρέα Παπανδρέου, στα 30 χρόνια από το θάνατό του.

Θέλησαν να επεξεργαστώ την επισήμανση/παρατήρηση που μου έκανε ιστορικό στέλεχος του Κινήματος. Ότι η εκδήλωση ήταν συγκινητική, είχε ουσία και βάθος, καθώς μία συζήτηση για τον Παπανδρέου είναι πάντα γοητευτική και καθηλωτική, αλλά ήταν πάλι «οι ίδιοι και οι ίδιοι».

Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Ότι δεν έχει καταφέρει να μπολιαστεί με νέες γενιές και παραμένει ένα κόμμα των μεγάλων ηλικιών.

Η παρατήρηση δεν έχει πολιτικό αντίλογο – και πώς να έχει δηλαδή. Αλλά έχει θλίψη. Και για το ΠΑΣΟΚ και για τις νέες γενιές που δύσκολα βρίσκουν σημεία αναφοράς πλέον…

Η επόμενη μέρα της ElvalHalcor

Στην αγορά όλοι συζητούν για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, όμως όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις επιμένουν ότι το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην… επόμενη ημέρα. Η διοίκηση ζητά την εξουσιοδότηση για να «τρέξει» την έκδοση, αλλά αρκετοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσες. Το επενδυτικό πρόγραμμα των 455 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030 δύσκολα θα περιοριστεί μόνο σε νέα μηχανήματα και γραμμές παραγωγής. Στην αγορά δεν αποκλείουν νέες συνεργασίες ή ακόμη και στοχευμένες κινήσεις εκτός συνόρων, καθώς ο ανταγωνισμός στα μέταλλα ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα.

Η Καβάλα κερδίζει έδαφος και όχι μόνο στα ακίνητα

Η εντυπωσιακή άνοδος της αγοράς ακινήτων στην Καβάλα δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επιχειρηματίες. Πίσω από την αύξηση των τιμών και το αυξημένο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, αρκετοί βλέπουν κάτι ευρύτερο: την περιοχή να αποκτά σταδιακά διαφορετικό οικονομικό αποτύπωμα. Λιμάνι, τουρισμός, ενέργεια και διασυνδέσεις με τα Βαλκάνια δημιουργούν ένα «πακέτο» που προσελκύει κεφάλαια πολύ πέρα από την αγορά κατοικίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι διερευνητικές κινήσεις για ξενοδοχειακά ακίνητα, logistics και εμπορικούς χώρους. Αν η τάση συνεχιστεί, η Καβάλα ίσως εξελιχθεί στη μεγάλη επιχειρηματική έκπληξη της Βόρειας Ελλάδας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Δεν μακροημέρευσε ο Sebastian Sanchez στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Με μία λιτή ανακοίνωση η Αθηναϊκή Ζυθοποιία γνωστοποίησε ότι ο Αργεντινός στην καταγωγή Sebastian Sanchez, που μέχρι χτες κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου, αποφάσισε για προσωπικούς λόγους να αποχωρήσει από την εταιρία και να επιστρέψει στον Παναμά.

Υπενθυμίζεται ότι Sebastian Sanchez ανέλαβε καθήκοντα την 1η Απριλίου 2025, διαδεχόμενος τον Αλέξανδρο Δανιηλίδη, ο οποίος από την 1η Νοεμβρίου 2024 είχε αναλάβει τον ρόλο του Managing Director G9 Europe της ΗΕΙΝΕΚΕΝ, καλύπτοντας τις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία.

Πριν την έλευση του στην Ελλάδα, ο Sebastian Sanchez, κατείχε τα τελευταία τέσσερα χρόνια τη θέση του Γενικού Διευθυντή στη ΗΕΙΝΕΚΕΝ Παναμά με πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις της εταιρίας στην τοπική αγορά, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση.

Πάντως ο Sebastian Sanchez δεν βρέθηκε και στην καλύτερη δυνατή συγκυρία στη θέση του επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας της μπύρας στην Ελλάδα, καθώς τόσο το 2025 όσο και το 2026 που διανύουμε ήταν μία κακή περίοδος για τη συγκεκριμένη αγορά ειδικά στον τομέα του HORECA o οποίος έχει χτυπηθεί όσο ίσως κανένας άλλος από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή…

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όπως ανακοόινωσε, ευχαριστεί τον Sebastian για την ουσιαστική, αν και σύντομη, συνεισφορά του, και του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του. Η διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το κοτόπουλο «καλπάζει» στις πωλήσεις και όχι στις τιμές

Η αδύναμη πορεία του κλάδου HORECA μέσα στο 2026, αποδείχθηκε και από την πορεία της αγοράς κοτόπουλου στην Ελλάδα, που σύμφωνα με τη διοίκηση της Πίνδου, αν και στο retail ανεβαίνει με ρυθμούς 7-7,5%, οι αύξηση των πωλήσεων μέσω ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων είναι πολύ χαμηλότερη.

Πάντως το κοτόπουλο συνεχίζει να κινείται ανοδικά με καλύτερους ρυθμούς από το κόκκινο κρέας και ο λόγος φυσικά δεν είναι (μόνο) ότι οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο…υγιεινές επιλογές. Τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει η τιμή του που κυμαίνεται στα 5-6 ευρώ το κιλό όταν το μοσχάρι έχει φτάσει τα 20 ευρώ και το χοιρινό από 5-12 ευρώ.

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