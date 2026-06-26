Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

Καλημέρα σας

Αυτή η ιστορία με την έρευνα που βρήκε τον Αλέξη Τσίπρα στο 18% πρόθεση ψήφου και στο 21% στην εκτίμηση ψήφου, σε συνδυασμό και με άλλες δημοσκοπήσεις, κρυφές και φανερές, που καταγράφουν ανοδική τάση της ΕΛΑΣ, ίσως αποδειχθεί η «Sputnik moment» για το Μαξίμου.

Όπως θα γνωρίζετε οι ιστοριοδίφες, η «Sputnik moment» ήταν η στιγμή που οι Αμερικανοί κατάλαβαν (άλλως, «ξύπνησαν») ότι οι Σοβιετικοί δεν είχαν μείνει στο σκεπάρνι και τον γκασμά, αλλά διέθεταν τόσο προχωρημένη τεχνολογία, που έστειλαν δορυφόρο στο διάστημα! Αντιλήφθηκαν δηλαδή ότι οι «απέναντι» είναι ισχυροί και όχι εύκολος αντίπαλος. Και υπέστησαν σοκ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να κινητοποιηθούν, να φτιάξουν τη NASA ένα χρόνο μετά και να ξεκινήσουν κι αυτοί τις αποστολές στο διάστημα.

Κάπως έτσι ένιωσαν στο Μαξίμου λοιπόν. Κατάλαβαν ότι ακόμα κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι τα νούμερα – πόσο μάλλον αν είναι ήδη έτσι ακριβώς – ο Τσίπρας είναι ισχυρός αντίπαλος. Και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν ανάλογα την κατάσταση, φεύγοντας από το νιρβάνα περί απόλυτης κυριαρχίας και ανυπαρξίας διεκδικητή της εξουσίας. Τέλος δηλαδή αυτά τα περί «ταβανιού στο 15% και στο 16%» του Τσίπρα.

– Μου μετέφεραν ότι πρώτος αντέδρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει και την εμπειρία και τη διορατικότητα να διαγνώσει τάσεις στο πολιτικό σκηνικό.

– Επειδή δε, δεν ήταν μόνο το ποσοστό του Τσίπρα που τον θορύβησε, αλλά και εκείνο το εξαιρετικά ασθενές 15%, που επικρότησε την πλατφόρμα posokanei, ζήτησε αμέσως να οργανωθούν κινήσεις, όπως η σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου με σουπερμαρκετάδες για την ακρίβεια.

Γκρίζο το μουντ Μητσοτάκη – Αβραμόπουλου

Δεν φεύγουν οι σκιές στις σχέσεις του Μαξίμου με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο λένε καλά πληροφορημένες πηγές, καθώς η υπόθεση με την ευρωπαϊκή εισαγγελία ανασύρει στη μνήμη τα όσα έγιναν προεκλογικά το 2023. Τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στείλει μέσω Ντόρας Μπακογιάννη μήνυμα στον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο ότι τον θέλει στο ψηφοδέλτιο της Ηλείας και τελικά η «σφήνα» από τον Αβραμόπουλο οδήγησε σε ναυάγιο την ιδέα αυτή. Μάλιστα λένε τώρα οι πηγές αυτές, ότι ο Κυριάκος είχε υπονοήσει ότι θα αξιοποιήσει τον πρώην επίτροπο μετεκλογικά, χωρίς (και ίσως με την προϋπόθεση αυτή) να είναι βουλευτής, αλλά ο Αβραμόπουλος ήθελε να είναι στη Βουλή.

Βαρύ το κλίμα έτσι κι αλλιώς δηλαδή…

Τα γκάλοπ και ο πάντα δραστήριος Παπαμιμίκος

Σας έλεγα για τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και τι θόρυβο, αλλά και καχυποψίες προκαλούν, καθώς η πόλη δεν… κρατάει μυστικά και συχνά συμβαίνουν παρεξηγήσεις. Υπάρχουν δε και κάτι ανταγωνισμοί που μπορεί να ξεφύγουν και τότε θα γελάσουμε, λένε οι γνωρίζοντες.

Πάντως χαίρομαι που και στη Θεσσαλονίκη έχουν πολλές δημοσκοπήσεις, τις οποίες μαθαίνω παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, άλλοτε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Απλά καλό είναι και αυτός να μελετά τις έρευνες με σωστή μέθοδο. Πολυπράγμων και δραστήριος στην πόλη ο Ανδρέας, γνωρίζει το πολιτικό σκηνικό και διατηρεί καλές σχέσεις και με αντίπαλα κόμματα της ΝΔ, με την οποία δεν έχει πλέον ιδιαίτερη σχέση.

Πρόβλημα με τα ψηφοδέλτια

Το πρόβλημα με την δημοσκοπική καθήλωση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και… πρακτικό στις εκλογές. Να μην βρίσκονται δηλαδή αρκετοί δυνατοί υποψήφιοι βουλευτές για τα ψηφοδέλτια του Κινήματος.

Έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό το ενδιαφέρον είχε ατονήσει. Οι περισσότερες δε θέσεις στους νομούς που το ΠΑΣΟΚ έχει βουλευτή είναι δεδομένες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι καταλαβαίνουν ότι άλλος/η έχει το προβάδισμα για την εκλογή.

Εάν εμπεδωθεί και μία αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ταβάνι εκεί γύρω στο 10%, τότε ο αριθμός των εδρών που ελπίζει ότι θα εκλέξει, περιορίζει τις φιλοδοξίες πολλών.

Πόσοι θα πάνε να δώσουν μία ψυχοφθόρα και κοστοβόρα μάχη, όταν γνωρίζουν ότι έχουν ελάχιστες πιθανότητες είτε να εκλεγούν, είτε να κάνουν δυνατή εμφάνιση;

Η απρέπεια Βαρουφάκη

Λογικά δεν θα έπρεπε να εκπλαγεί κανείς, αλλά ο Γιάνης Βαρουφάκης κατάφερε και εξόργισε με τη συμπεριφορά του. Βλέπετε οι ατομικές προσκλήσεις που απηύθυνε σε ανθρώπους της ριζοσπαστικής αριστεράς, που ανήκουν σε άλλα κόμματα να μπουν στο δικό του για να εκλεγούν βουλευτές και μετά να κάνουν… ό,τι θέλουν, θεωρήθηκε (και φυσικά είναι) προσβλητική κίνηση.

Σε αυτό το κομμάτι της Αριστεράς η συλλογικότητα και οι κοινοί αγώνες είναι πάνω από οποιαδήποτε καρέκλα, διαφορετικά οι βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας θα έμεναν το 2015 στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα αποχωρούσαν για ένα… μνημόνιο!!!

Αναμενόμενο λοιπόν που του έριξε πόρτα η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, δηλώνοντας «Αριστερά χωρίς ήθος, είναι δέντρο χωρίς ρίζες, δάσος χωρίς μονοπάτι, ποτάμι χωρίς γέφυρες». Και ετοιμάζεται για ράπισμα στον Γιάνη και η Νάντια Βαλαβάνη μαθαίνω.

Ο εκνευριστικά προκλητικός Καιρίδης

Η νευρικότητα που βγάζει τελευταία ο Δημήτρης Καιρίδης, οι ακρότητες που εκστομίζει, οι προσβλητικές επιθέσεις, αλλά και ο υπόγειος πόλεμος που έχει ξεκινήσει στον βόρειο τομέα εναντίον συνοδοιπόρων του στη ΝΔ, έχει αρχίσει να προκαλεί οργή και στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Πολλές παρεμβάσεις του πλέον κάνουν κακό στην κυβέρνηση και ερεθίζουν άσχημα την κοινωνία. Μήπως κάποιος αρμόδιος από κόμμα ή κυβέρνηση αν δει την περίπτωση πριν γίνει κάποια μη αναστρέψιμη πολιτική ζημιά;

Οι απαιτήσεις της Φάρμας Κουκάκη από τα σούπερ μάρκετ

Τιμολόγηση εκτός του δικτύου των σούπερ μάρκετ, που ανήκουν ζητάει από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise η Φάρμα Κουκάκη προκειμένου να τοποθετήσει τα προϊόντα της στα ράφια τους.

Η πολιτική αυτή έχει στόχο να έχουν τα προϊόντα υψηλότερες τιμές από αυτές που προτείνει κεντρικά η “μαμά” αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Παρ’ όλα αυτά οι τα περισσότερα franchise σούπερ μάρκετ δέχονται αυτή την απαίτηση καθώς τα προϊόντα της Φαρμας Κουκάκι έχουν ζήτηση από τους,καταναλωτές..

Καλά μαντάτα για την αγορά του ελαιολάδου φέτος

Εξαιρετική αναμένεται η φετινή χρονιά για την εγχώρια παραγωγή λαδιού μετά από μια πολύ κακή που ήταν το 2025. Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η παραγωγή φέτος θα αγγίξει τους 300.000 τόνους από περίπου 180.000 πέρυσι. Ίσως αυτό να οδηγήσει και σε μειωμένες τιμές για τον υγρό χρυσό αν και αυτό θα κριθεί και από το πως θα πάει η παραγωγή σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

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