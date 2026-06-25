Μητσοτάκης: Θα έπαιρνα τον Τσίπρα συνοδηγό, αν ήμουν οδηγός αγώνων

Τον προκάτοχό του στο Μέγαρο Μαξίμου θα έπαιρνε για συνοδηγό ο πρωθυπουργός, αν ήταν οδηγός αγώνων – για έναν απρόβλεπτο λόγο.

Μιλώντας στο newsauto.gr, με αφορμή και το Ράλι Acropolis, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε αν ήταν οδηγός αγώνων ποιον θα έπαιρνε για συνοδηγό, απάντησε ότι «επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνεις συνοδηγός με έναν οδηγό αγώνων, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι αρκετά εύκολα, νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες “πιρουέτες”, που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν».

Στην ίδια συνέντευξη ο πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί πίστα Formula 1 στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «θέλουμε, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, για να δημιουργήσουμε καινούργια πίστα Formula 1 είναι πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Κάποια στιγμή εξετάσαμε τη δυνατότητα να κάναμε ένα city race στην Αθήνα και παραμένουμε σε κάποιες συνομιλίες με τη Formula 1, όμως η επιβάρυνση για την πόλη, για να οργανώσεις έναν τέτοιο αγώνα, είναι πολύ μεγάλη. Οπότε, θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν βλέπω δυνατότητα να φέρουμε τη Formula 1 στην Ελλάδα σύντομα. Έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τον κόσμο, οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να είναι στα βραχυπρόθεσμα σχέδια της χώρας».

Επίσης, αποκάλυψε ότι δεν άφησε περιθώριο στην ασφάλειά του και ότι οδηγεί ο ίδιος, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, ενώ είπε ότι το αγαπημένο του αυτοκίνητο ήταν «το πρώτο μου που παραμένει πάντα στην καρδιά μου. Ένα Fiat Panda 4×4 του 1986, το κλασικό, το πρώτο τετρακίνητο τότε. Αυτό πήγαινε παντού, στο χιόνι, στην άμμο. Το απέκτησα όταν ήμουν 18 ετών, έβγαζε 50 άλογα, αν θυμάμαι καλά. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με αυτό και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια στιγμή μετά από πέντε, έξι χρόνια το πούλησα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να το έχω ακόμα στην κατοχή μου».

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