Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Στο στόχαστρο η κατάργηση του β’ γύρου

Με ένσταση αντισυνταγματικότητας ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φέρνει ο αρμόδιος υπουργός Θόδωρος Λιβάνιος.

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται η πρόβλεψη για κατάργηση του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και εκλογή από τον πρώτο γύρο με την διαδικασία της εναλλακτικής ψήφου.

Έτσι, με την έναρξη της σημερινής συζήτησης το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των επίμαχων διατάξεων που αφορούν στην κατάργηση της «δεύτερης Κυριακής», με τον εισηγητή του κόμματος Παναγιώτη Δουδωνή να κάνει λόγο για «αλαμπουρνέζικο σύστημα με καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά, μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως στις προηγούμενες εκλογές».

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος είχε επιμείνει πως το νέο εκλογικό σύστημα θα προωθήσει τις συνεργασίες αλλά και τον ουσιαστικό προεκλογικό διάλογο, ενώ είχε τονίσει πως θα βοηθήσει και στη μείωση της αποχής, καθώς «θα δώσει εγγύηση αύξησης της συμμετοχής».

Επισημαίνεται πως κατά την επεξεργασία στην Επιτροπή, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Νίκη και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν και διεμήνυσαν ότι η τελική τους τοποθέτηση θα εκφραστεί στην Ολομέλεια.

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