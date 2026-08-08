Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

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Παρέμβαση από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δημοσιοποίησε το γραφείο τύπου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, όσο αφορά το ζήτημα της υπερθέρμανσης της Μεσογείου, εν μέσω κλιματικής κρίσης και ενός ιδιαίτερα θερμού καλοκαιριού σε όλη την Ευρώπη.

Ολόκληρη η παρέμβαση:

Χθες 7 Αυγούστου 2026 ο επίσημος δορυφορικός χάρτης της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET έδειχνε μια εντυπωσιακά θερμή δυτική Μεσόγειο (χάρτης). Την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε μέτρηση 33,02 βαθμών στη σημαδούρα της Dragonera, δυτικά της Μαγιόρκα, τιμή που εφόσον επικυρωθεί οριστικά αποτελεί νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη θέση.

Για να καταλάβουμε πόσο υψηλή είναι αυτή η θερμοκρασία, αρκεί μια σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου. Σε τροπικά νερά της Καραϊβικής η θερμοκρασία της θάλασσας αυτή την εποχή βρίσκεται περίπου στους 30 βαθμούς, ενώ ακόμη και στα Florida Keys, στο νοτιότερο άκρο της Φλόριντα και πολύ κοντά στην Καραϊβική, η θερμοκρασία της θάλασσας έφτανε περίπου τους 31 βαθμούς. Θερμοκρασίες πάνω από 33 και 34 βαθμούς συναντώνται σε ορισμένες από τις θερμότερες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, όπως στον Περσικό Κόλπο.

Με πολύ απλά λόγια, ένα τμήμα της δυτικής Μεσογείου έφτασε αυτές τις ημέρες σε θερμοκρασίες που πλησιάζουν εκείνες των πιο θερμών περιοχών του πλανήτη.

Και το θέμα δεν είναι μόνο πόσο ζεστό αισθανόμαστε το νερό όταν κολυμπάμε. Μια τόσο θερμή θάλασσα μπορεί να πιέσει σημαντικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να αυξήσει την ποσότητα υγρασίας που είναι διαθέσιμη στην ατμόσφαιρα. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Όταν όμως συνδυαστεί με τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, μπορεί να ενισχύσει την ένταση των φαινομένων.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που παρακολουθώ τόσο στενά αυτές τις μεταβολές και ως Ευρωβουλευτής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων αλλά και της Επιτροπής Αλιείας, βλέπω καθημερινά πόσο άμεσα συνδέονται πλέον το κλίμα, η κατάσταση των θαλασσών, η αλιεία, οι παράκτιες περιοχές και τελικά η ίδια η καθημερινότητά μας.

Οι αριθμοί αυτοί λοιπόν δεν είναι απλώς μια ακόμη εντυπωσιακή μετεωρολογική είδηση. Είναι στοιχεία μιας αλλαγής που χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση, επιστημονικά δεδομένα και σοβαρή προετοιμασία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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