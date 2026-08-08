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08.08.2026 14:36

Φρουροί της Επανάστασης για Στενά του Ορμούζ: «Το άνοιγμά τους δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης – Ομάν»

08.08.2026 14:36
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Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε χθες πρόοδο μεταξύ του Ιράν και του Ομάν που θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αποκαθιστώντας ουσιαστικά τις εξαγωγές πετρελαίου που έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που διαρκεί εδώ και πέντε μήνες.

«Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αντικείμενο ειδικών μηχανισμών και συνθηκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου των Ιρανών Φρουρών Χοσεΐν Μοχέμπι.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:18
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