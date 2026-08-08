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08.08.2026 15:33

Ρωσία: «Μαύρισε» ο ουρανός στο Νταγκεστάν από εκατομμύρια ακρίδες (Video)

08.08.2026 15:33
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Τεράστια σμήνη ακρίδων κάλυψαν δρόμους και ουρανό σε περιοχή του Νταγκεστάν, στη νότια Ρωσία και προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν χιλιάδες έντομα πάνω από οχήματα, χωράφια και κατοικημένες ζώνες, ενώ σε ορισμένα σημεία η ορατότητα μειώθηκε αισθητά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις για τον περιορισμό τους, καθώς αρκετά μεγάλα σμήνη συνεχίζουν την πορεία τους σε διαφορετικά τμήματα της περιφέρειας. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει δύσκολη, επειδή ορισμένα από αυτά προέρχονται από προστατευόμενες φυσικές περιοχές, όπου απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών.

Τα συνεργεία μπορούν να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς μόνο όταν οι ακρίδες περάσουν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή άλλες επιτρεπόμενες ζώνες.

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