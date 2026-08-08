Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

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Επεισόδια ξέσπασαν την Πέμπτη το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Μπουένος Άιρες, την πρωτεύουσα της Αργεντινής, ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στο τέλος της μαζικής κινητοποίηση με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων μπροστά στο κτίριο της Γερουσίας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συζήτηση για σχέδιο νόμου περί ενίσχυσης της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Καθώς τερματιζόταν η συγκέντρωση, επεισόδια, τα περισσότερα από κάποια απόσταση, ξέσπασαν στην πλατεία μπροστά στο κοινοβούλιο ανάμεσα σε μερικές δεκάδες συμμετέχοντες στη διαδήλωση και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Πέταξαν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα με δακρυγόνα και βλήματα με επικάλυψη καουτσούκ, ενώ αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επίσης, αντλίες πεπιεσμένου νερού.

Τραυματίες από τα επεισόδια στην Αργεντινή

Τουλάχιστον δυο μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης κι ένας διαδηλωτής τραυματίστηκαν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και οπτικό υλικό του AFP, ενώ δέκα άνθρωποι προσήχθησαν, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν επίσημα αρχικά.

Σύμφωνα με το συνδικαλιστικό όργανο του Τύπου στο Μπουένος Άιρες, το SIPREBA, μια φωτοειδησεογράφος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Έπειτα από δυο και πλέον ώρες σποραδικών συγκρούσεων, σώμα με σώμα και από απόσταση, η πλατεία του κοινοβουλίου άδειασε περί τις 20:00 (02:00 ώρα Ελλάδας) έπειτα από την επέμβαση της αστυνομίας. Δεν απέμειναν παρά λιγοστοί διαδηλωτές, που δεν ενεπλάκησαν ποτέ στα επεισόδια.

Πριν από την ένταση, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί, σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, αψηφώντας τον αέρα και τη βροχή, υπό την παρακολούθηση μεγάλης δύναμης της αστυνομίας.

Ανταποκρινόμενοι σε καλέσματα κομμάτων της αριστεράς, κοινωνικών οργανώσεων και συνδικάτων, και με συνθήματα όπως «η πατρίδα δεν πωλείται», οι συμμετέχοντες φώναζαν συνθήματα και τραγουδούσαν. Παράλληλα, άρχιζε στη Γερουσία η εξέταση του επίμαχου νομοσχεδίου.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το κείμενο, που βαφτίστηκε «απαραβίαστο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας», προβλέπει μεταξύ άλλων διευκόλυνση των εξώσεων σε περίπτωση απλήρωτων οφειλών και κάνει πιο δύσκολη την δήμευση ιδιωτικών αγαθών ή περιουσιών. Ακόμη χαλαρώνει τους κανόνες για τις αλλαγές χρήσης αγροτικών εκτάσεων ή εδαφών στην επαρχία, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που κάηκαν σε πυρκαγιές.

Η κυβέρνηση του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι εννοεί με το κείμενο αυτό να ενισχύσει την ιδιωτική ιδιοκτησία και να προσφέρει νομικό πλαίσιο που θα προσελκύσει επενδύσεις.

Η διάταξη που προκαλούσε, αποσύρθηκε πάντως από το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση Μιλέι σκόπευε να αυξήσει από το 15% στο 25% το όριο των εδαφών που μπορούν να αποκτήσουν ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κανόνα που ανάγεται στο 2011.

Η αντιπολίτευση και κινήματα υπεράσπισης του περιβάλλοντος ξεσηκώθηκαν, καταγγέλλοντας, όπως η συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων CTA, τον κίνδυνο «αποικιοποίησης, κατατεμαχισμού και βαλκανιοποίησης» της Αργεντινής.

Το κόμμα του προέδρου Μιλέι, που δεν βρίσκεται ακριβώς σε θέση ισχύος στη Γερουσία (κατέχει 20 από τις 72 έδρες στην άνω Βουλή) δεν είχε επαρκή αριθμό ψήφων, ακόμη κι αν συνυπολογίζονταν σύμμαχοί του, κι αναγκάστηκε να κάνει πίσω, αποσύροντας τις διατάξεις για την αγορά γης από αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με έκθεση στα τέλη του 2025 από το Παρατηρητήριο Γαιών, ομάδας ερευνητών και πανεπιστημιακών, σε ξένους ανήκει σχεδόν το 5% της συνολικής επιφάνειας της Αργεντινής σήμερα.

Σε κάποιες περιοχές της χώρας όμως το ποσοστό αυτό ξεπερνά ήδη το 15% που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Ιδίως σε τοποθεσίες με «υδάτινους» ή «ορυκτούς» πόρους ή σημαντικές «από πλευράς εφοδιασμού», για παράδειγμα σε λιμάνια.

Σε περίπτωση έγκρισής του από τη Γερουσία, το κείμενο θα κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

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