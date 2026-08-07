Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους – Αθήνα παρά από Βρυξέλλες – Ελλάδα»

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Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το υψηλό κόστος των διοδίων στην Ελλάδα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, με γραπτή ερώτηση για τις επιπτώσεις στις μετακινήσεις των πολιτών, την Περιφέρεια και την ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή.

Όπως επισημαίνει, σε πρόσφατη οδική μετακίνηση από τις Βρυξέλλες προς την Ελλάδα, το συνολικό κόστος διοδίων έως τους Ευζώνους ανήλθε σε 40,96 ευρώ, ενώ για τη διαδρομή μόνο από τους Ευζώνους μέχρι την Αθήνα απαιτήθηκαν 41,05 ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το κόστος των διοδίων για τη διαδρομή από τα ελληνικά σύνορα έως την Αθήνα είναι μεγαλύτερο από εκείνο που απαιτείται για τη μετακίνηση από το Βέλγιο μέχρι την Ελλάδα.

Ποιους επιβαρύνουν περισσότερο τα ακριβά διόδια

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι το αυξημένο κόστος μετακίνησης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία δεδομένη κατάσταση που οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιβαρύνσεις πλήττουν κυρίως:

τους κατοίκους της Περιφέρειας,

τους εργαζομένους,

τους αγρότες,

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

τους επαγγελματίες οδηγούς,

τις οικογένειες που χρησιμοποιούν συχνά το οδικό δίκτυο.

Όπως σημειώνει, δεν μπορεί αυτοκινητόδρομοι που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Έλληνες φορολογουμένους με στόχο τη σύνδεση των Περιφερειών να καταλήγουν, μέσω του κόστους χρήσης τους, να λειτουργούν ως οικονομικό εμπόδιο στις μετακινήσεις.

Στο επίκεντρο οι συμβάσεις παραχώρησης

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει παράλληλα ζήτημα αναλογικότητας των χρεώσεων, διαφάνειας στις συμβάσεις παραχώρησης και αξιοποίησης των εσόδων από τα διόδια.

Όπως υποστηρίζει, ιδιαίτερα για υποδομές που έχουν κατασκευαστεί με σημαντικούς ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους, θα πρέπει να εξηγηθεί κατά πόσο το σημερινό ύψος των διοδίων συμβαδίζει με την ανάγκη για προσιτές μετακινήσεις, περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Τι ζητά από την Κομισιόν

Με την ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να διευκρινιστεί εάν το σημερινό ύψος των διοδίων σε συγχρηματοδοτούμενους αυτοκινητοδρόμους είναι συμβατό με τους στόχους της ευρωπαϊκής εδαφικής και κοινωνικής συνοχής και της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί εάν κατά τη χρηματοδότηση νέων ή την αναθεώρηση υφιστάμενων έργων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) μπορούν να προβλέπονται όροι ώστε οι χρεώσεις να είναι αναλογικές και κοινωνικά δίκαιες.

Θέτει επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής εποπτείας και της διαφάνειας τόσο στις συμβάσεις παραχώρησης όσο και στα έσοδα από τα διόδια.

Αρναούτογλου: «Κάτι δεν πάει καλά»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όταν κοστίζει περισσότερο σε διόδια να πας από τους Ευζώνους στην Αθήνα απ’ ό,τι από το Βέλγιο μέχρι την Ελλάδα, κάτι δεν πάει καλά. Οι δρόμοι που κατασκευάστηκαν με χρήματα των Ευρωπαίων και των Ελλήνων φορολογουμένων δεν μπορούν να μετατρέπονται σε υποδομές για όσους αντέχει η τσέπη τους. Η Περιφέρεια δεν χρειάζεται άλλα εμπόδια. Χρειάζεται προσβασιμότητα, ίσες ευκαιρίες και πραγματική σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη. Η Κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει τα πανάκριβα διόδια ως αναπόφευκτη πραγματικότητα και να διεκδικήσει ένα δικαιότερο κόστος μετακίνησης για τους πολίτες».

Τα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην ερώτηση με τίτλο «Υψηλό κόστος διοδίων σε συγχρηματοδοτούμενους οδικούς άξονες και ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή», η Κομισιόν καλείται να απαντήσει:

Πώς αξιολογεί τον αντίκτυπο του υψηλού κόστους διοδίων στην εδαφική και κοινωνική συνοχή, στην ελεύθερη κυκλοφορία και στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών οικονομιών.

Εάν προτίθεται να θέσει όρους σε νέα ή υφιστάμενα έργα του ΔΕΔ-Μ (TEN-T), ώστε οι χρεώσεις να είναι αναλογικές και κοινωνικά δίκαιες.

Πώς διασφαλίζεται ότι οι συμβάσεις παραχώρησης και τα έσοδα από τα διόδια υπηρετούν τους στόχους της πολιτικής συνοχής και εάν θα ενισχυθεί η διαφάνεια και η παρακολούθησή τους.

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