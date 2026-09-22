ΓΣ του ΟΗΕ: Ιράν και Κούβα αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία Τραμπ (Video)

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Καθώς ο Τραμπ άρχισε να περιγράφει τους τελευταίους έξι μήνες των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η αντιπροσωπεία των Ιρανών άρχισε να αποχωρεί, με μόνο ένα άτομο να παραμένει καθισμένο.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση, αλλά δεν μπήκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για την ομιλία του Τραμπ. Αντ’ αυτού, το κατώτερο προσωπικό και οι αντιπρόσωποι κάθισαν όταν άρχισε να μιλάει, μόνο και μόνο για να αποχωρήσουν 10 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του.

👀Iranian delegation began to walk out as Trump started the Iran portion of his speech, saying that he has a choice to make about whether to annihilate the country or make a deal with them.



One lower level staff member remains. pic.twitter.com/iFtL9ntfkv — Farnoush Amiri (@FarnoushAmiri) September 22, 2026

Αποχώρησε και η αντιπροσωπεία της Κούβας

Στη συνέχεια, ο Τραμπ στράφηκε στην Κούβα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «θεμελιώδη αλλαγή στην κατάσταση» στη χώρα.

«Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος, αποτυγχάνει όπως ποτέ άλλοτε και θα καταρρεύσει», είπε.

Η αντιπροσωπεία για την Κούβα αποχώρησε από τη συνέλευση την ώρα που μιλούσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Κουβανοαμερικανός, χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις.

Είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επιτρέψουν σε ένα καταφύγιο ξένων αντιπάλων να απειλήσει την Αμερική στο κατώφλι μας, ακριβώς στο κατώφλι μας».

Watch: Cuba's diplomats walk out out UN General Assembly hall after Trump calls "Cuba a failed state" pic.twitter.com/NlQgmtho67 September 22, 2026

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