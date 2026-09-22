search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 19:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 18:25

ΓΣ του ΟΗΕ: Ιράν και Κούβα αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία Τραμπ (Video)

22.09.2026 18:25
trumo un new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Καθώς ο Τραμπ άρχισε να περιγράφει τους τελευταίους έξι μήνες των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η αντιπροσωπεία των Ιρανών άρχισε να αποχωρεί, με μόνο ένα άτομο να παραμένει καθισμένο.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση, αλλά δεν μπήκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για την ομιλία του Τραμπ. Αντ’ αυτού, το κατώτερο προσωπικό και οι αντιπρόσωποι κάθισαν όταν άρχισε να μιλάει, μόνο και μόνο για να αποχωρήσουν 10 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του.

Αποχώρησε και η αντιπροσωπεία της Κούβας

Στη συνέχεια, ο Τραμπ στράφηκε στην Κούβα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «θεμελιώδη αλλαγή στην κατάσταση» στη χώρα.

«Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος, αποτυγχάνει όπως ποτέ άλλοτε και θα καταρρεύσει», είπε.

Η αντιπροσωπεία για την Κούβα αποχώρησε από τη συνέλευση την ώρα που μιλούσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Κουβανοαμερικανός, χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις.

Είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επιτρέψουν σε ένα καταφύγιο ξένων αντιπάλων να απειλήσει την Αμερική στο κατώφλι μας, ακριβώς στο κατώφλι μας».

Διαβάστε επίσης:

Αμερικανικό F-16 συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ στη Γερμανία

Αλβανία: Ένταλμα σύλληψης της επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών από τους εισαγγελείς διαφθοράς

«Bαρέλι δίχως πάτο» ο εξοπλισμός της Ουκρανίας – Η ΕΕ φοβάται ότι τα όπλα καταλήγουν να πωλούνται στη μαύρη αγορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symfonia groilandia
ΚΟΣΜΟΣ

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας – Τι περιλαμβάνει

Alexis-Tsipras
MEDIA

Τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Σκάι την Τετάρτη (23/09)

papadopoulos
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. για το περιστατικό φερόμενης παράνομης απόρριψης αποβλήτων από βυτιοφόρο

ELLAKTOR
BUSINESS

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση – Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.

venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων: Αυξήθηκαν κατά 23,8% στις χώρες τις ΕΕ – Το «άλμα» στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της - Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, μεταφέρεται σε νοσοκομείο

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

sintagi-new
CUCINA POVERA

Βίντατζ συνταγή για γαρίδες σαγανάκι με φέτα, ούζο και κονιάκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 19:14
symfonia groilandia
ΚΟΣΜΟΣ

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας – Τι περιλαμβάνει

Alexis-Tsipras
MEDIA

Τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Σκάι την Τετάρτη (23/09)

papadopoulos
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. για το περιστατικό φερόμενης παράνομης απόρριψης αποβλήτων από βυτιοφόρο

1 / 3